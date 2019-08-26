Жорстка розмова: фани "Динамо" влаштували розбірки з футболістами

Фанати київського "Динамо" емоційно відреагували на невдачу команди в першому матчі під керівництвом Олексія Михайличенка.

Зігравши внічию з донецьким "Олімпіком", "біло-сині" відкотилися на п'яте місце в чемпіонаті, чим викликали гнів з боку ультрас. Відразу після фінального свистка футболісти киян підійшли до фан-сектору команди, де вболівальники не соромилися у виразах, вимагаючи від команди результату.

При цьому після різкої критики фанати все ж вирішили підтримати гравців, а один з ультрас навіть звернувся до легіонерів англійською мовою. Відповідне відео було опубліковано проектом FootballHub.

Увага! Відео містить ненормативну лексику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" зіграло внічию з донецьким "Олімпіком" в першому матчі під керівництвом Олексія Михайличенка, завершуючи гру в меншості.

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