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Жорстка розмова: фани "Динамо" влаштували розбірки з футболістами

2.5т Читати матеріал російською

Фанати київського "Динамо" емоційно відреагували на невдачу команди в першому матчі під керівництвом Олексія Михайличенка.

Зігравши внічию з донецьким "Олімпіком", "біло-сині" відкотилися на п'яте місце в чемпіонаті, чим викликали гнів з боку ультрас. Відразу після фінального свистка футболісти киян підійшли до фан-сектору команди, де вболівальники не соромилися у виразах, вимагаючи від команди результату.

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При цьому після різкої критики фанати все ж вирішили підтримати гравців, а один з ультрас навіть звернувся до легіонерів англійською мовою. Відповідне відео було опубліковано проектом FootballHub.

Увага! Відео містить ненормативну лексику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" зіграло внічию з донецьким "Олімпіком" в першому матчі під керівництвом Олексія Михайличенка, завершуючи гру в меншості.

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Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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Raider Raider
Raider Raider
Ахахахаха , как камеры боятся , провинившиеся детки ... Смотреть противно ... Эхх разогнать бы их всех , тренеров меняют , виноваты все, а на самом деле просто играть не умеют. Стараются , но не умеют , как не старайся , пусть оставят великий клуб в покое , назовутся как хотят , и тупят дальше(((
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