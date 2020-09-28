Жеребкування Ліги чемпіонів: в яку корзину можуть потрапити "Динамо" та "Шахтар"

У разі проходу "Гента" в плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" опиниться в третьому кошику при жеребкуванні групового етапу турніру, а "Шахтар" – в другому.

Нагадаємо, що 32 учасники основної частини ЛЧ перед розподілом команд по групах діляться на чотири кошики в залежності від рейтингу УЄФА та місця в національному чемпіонаті за підсумками сезону 2019/20. Якщо переможцями кваліфікації стануть клуби з більшою кількістю очок, то посів буде виглядати наступним чином (зірочкою позначені учасники кваліфікації):

Перший кошик:

1. "Баварія" – 136,00

2. "Севілья" – 102,00

3. "Реал" – 134,00

4. "Ювентус" – 117,00

5. "Ліверпуль" – 99,00

6. ПСЖ – 113,00

7. "Зеніт" – 64,00

8. "Порту" – 75,00

Другий кошик:

1. "Барселона" – 128.00

2. "Атлетіко" – 127,00

3. "Манчестер Сіті" – 116,00

4. "Манчестер Юнайтед" – 100,00

5. "Шахтар" – 85,00

6. "Боруссія" Д – 85,00

7. "Челсі" – 83,00

8. "Аякс" – 69,50

Третій кошик:

1. * "Динамо" – 55,00

2. * "Зальцбург" – 53,50

3. "Лейпциг" – 49,00

4. "Інтер" – 44,00

5. * "Олімпіакос" – 43,00

6. "Лаціо" – 41,00

7. * "Краснодар" – 35,50

8. "Аталанта" – 33,50

Четвертий кошик:

1. "Локомотив" – 33,00

2. "Марсель" – 31,00

3. "Брюгге" – 28,50

4. * "Славія" – 27,50

5. "Борусія" М – 26,00

6. "Істанбул ББ" – 21,50

7. * "Мольде" – 15,00

8. "Ренн" – 14,00

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч-відповідь "Динамо" проти "Гента" відбудеться у вівторок, 29 вересня.

Нагадаємо, що в першому поєдинку кияни здобули виїзну перемогу з рахунком 2:1.