Жеребкування Євро-2020: які нюанси та сюрпризи чекають Україну

В останній день осені збірна України пройде жеребкування Євро-2020, де визначаться її суперники у фінальній частині ЧЄ.

Однак цього разу УЄФА настільки змінив формат жеребкування, що вона прям рясніє нюансами та різного роду умовностями, через які деякі збірні ще заздалегідь дізналися когось із суперників. Як і Україна – відразу після закінчення відбору "синьо-жовті" автоматом потрапили в групу до Нідерландам ...

OBOZREVATEL розбирає основні аспекти та можливі сюрпризи жеребкування Євро-2020 для України.

Чому чекаємо тільки одного суперника – з третього кошика?

Багато вболівальників вже встигли поскаржитися, що через діяльність УЄФА збірні заздалегідь дізнаються своїх суперників незалежно від жеребкування. У багатьох, як в України, вже відомий один суперник по групі, а в квартеті В взагалі не залишилося інтриги (заздалегідь туди потрапили Росія, Данія, Бельгія та хтось із пари Уельс-Фінляндія – їм жеребкування вже байдуже).

збірна України dynamo.kiev.ua

На жеребкуванні команди розподілені на чотири кошики, і Україна йде з першого, найвищого кошика. Нам точно не попадуться Італія, Бельгія, Іспанія, Німеччина і Англія. Але якщо раніше залишалася інтрига на ще три кошики, то зараз "синьо-жовті" чекають суперника тільки з одного кошика.

З другого кошика нам вже ніхто не випаде, так як в групі з Україною звідти вже є Нідерланди. Це обумовлено "господарським" фактором Євро – голландці є одним з господарів груп (Євро), і після виходу на Євро автоматом вирушили в групу С, разом з українцями.

У той же час з четвертого кошика ще кілька тижнів тому так зване "додаткове" жеребкування постановило: в групу С піде одна з команд Ліги націй – або Румунія, або переможець плей-офф дивізіону D (Грузія, Косово, Північна Македонія або Білорусь). Румуни потраплять нам тільки в разі перемоги свого плей-офф, для чого їм спочатку треба здолати Ісландію, а потім – когось з пари Угорщина-Болгарія.

Чому нам випали Нідерланди саме в групі С?

На Євро-2020 буде 6 груп, але через ситуацію з попереднім визначенням господарів і присутності Росії Україні залишилася тільки група С.

збірна Нідерландів

Групи А, D, Е і F приймають Італія, Англія, Німеччина та Іспанія, з якими Україна не може зустрітися на груповому раунді, адже перебуває з ними в одному кошику. Група В нас замовлена спочатку, так як там один з господарів – Росія.

Тому Україні й залишилася група С. При цьому, до останнього туру кваліфікації існувала розвилка – або група Нідерландів, або Німеччини. Це залежало від того, хто саме – голландці чи німці – займе 1-е місце в своїй групі відбору та потрапить до першого кошика. Лідером стала Німеччина, а Нідерланди пішли до другого кошика та взяли до себе Україну.

Чому саме Румунія з Ліги націй, якщо виграє свій плей-офф?

За логікою речей, в нашу групу повинен потрапити переможець плей-офф дивізіону D Ліги націй. Так в результаті й може трапиться, але в разі формування структури Євро-2020 логіка явно не на першому місці. Тому в розклади затесалася Румунія.

збірна Румунія

Але в той же час все просто – Румунія при потраплянні на Євро вирушить саме до нас в групу, тому що Бухарест є одним з господарів ЧЄ. Країна-господарка апріорі не може потрапити в квартети чужих міст, тому румуни готуються пробитися на чемпіонат до себе додому. Але так як вони поступаються в рейтингу Нідерландам, то з голландцями Румунії на Євро (якщо вона там буде) доведеться зіграти на їхньому полі.

Який іронічний сюрприз може випасти з третього кошика?

Португалія. Так-так, саме португальці можуть потрапити Україні, з якою грали в одній групі кваліфікації та ефектно програли нам 1-е місце групи.

Фанати збірної Португалії

І варто сказати, що шанси на такий розклад досить високі – 1 до 5-ти, тобто 20 відсотків. У третьому кошику 6 команд (Португалія, Туреччина, Данія, Австрія, Швеція, Чехія), але для нас 5 – без Данії, адже данці зайняли місце в групі В як один з її господарів. В результаті трапиться хтось з п'ятірки, включаючи Португалію.

Чи залежить від жеребкування календар і локації України?

Дуже малоймовірно. Щодо розташування, то вже заздалегідь відомо, що Україна проведе два матчі в Бухаресті та один – в Амстердамі. Це обумовлено тим, що самі Нідерланди як найбільш рейтинговий учасник групи, зіграють 3 матчі вдома. І саме з голландцями на їхньому полі зустрінуться українці.

Національний стадіон у Бухаресті

Два інших матчі нас чекають в Бухаресті. Але чи пройдуть вони поспіль або між ними опиниться виїзд в Амстердам – це вже стане відомо пізніше, виходячи зі складу учасників. Якщо нам в групу, наприклад, потрапить Португалія, то напевно матч Нідерланди – Португалія поставлять на 3-й тур як вирішальний у боротьбі за 1-е місце, тому з Україною голландці зіграють раніше. Якщо випаде умовна Чехія або Австрія, то напевно поєдинок Нідерланди – Україна буде ключовим і винесеним "на закуску". А в такому випадку нас чекають перші два матчі в Бухаресті.

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