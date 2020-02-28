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28 лютого • оновлено в 14:38
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Німецьке випробування "Шахтаря"! Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: всі подробиці та пари

7.6т
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Після фантастичної нічиї з "Бенфікою" (3:3) "Шахтар" здобув путівку в 1/8 фіналу Ліги Європи, і вже наступного дня, 28 лютого, дізнався свого наступного суперника у плей-оф.

Суперник "Шахтаря" визначався з 15 команд, які пробилися до цієї стадії. 14-ти з них: "Севілья", "Хетафе" (обидва – Іспанія), "Вольфсбург", "Байєр" (обидва – Німеччина), "Манчестер Юнайтед", "Вулферхемптон" (обидва – Англія), "Рома", "Інтер" (обидва – Італія), "Рейнджерс (Шотландія), "Базель" (Швейцарія), "Олімпіакос" (Греція), "Коменгаген" (Данія), "Істамбул Башакшехір" (Туреччина) і ЛАСК (Австрія). Ще одна путівка в 1/8 плей-оф визначиться в матчі "Зальцбург" – "Айнтрахт", який був перенесений на 28 лютого через сильний шторм в Австрії.

Головний трофей Ліги Європи

Головний трофей Ліги Європи

twitter.com/EuropaLeague

На стадії 1/8 фіналу вже немає жодних обмежень при жеребкуванні – в одній можуть грати команди з однієї країни чи суперники по груповому етапу цього сезону. До того ж для "Шахтаря" не було ніяких "політичних" винятків – в 1/8-й немає жодної команди з Росії.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію жеребкування, яке розпочалось о 14:00 за київським часом.

Новини
"Бенфіка" - "Шахтар": відеоогляд матчу Ліги Європи

ЖЕРЕБКУВАННЯ 1/8 ФІНАЛУ ЛІГИ ЄВРОПИ

Ньон (Швейцарія). Штаб-квартира УЄФА. 14:00

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14:27. На цьому ми завершуємо нашу онлайн-трансляцію жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. Спасибі, що були з нами, і залишайтеся з OBOZREVATEL

14:22. Відзначимо, що "Вольфсбург" в цьому сезоні вже приїжджав в Україну - в групі ЛЄ "вовки" грали з "Олександрією" (3:1 і 1:0), ставши першим суперником олександрійців в історії на груповій стадії єврокубків. Крім цього німці зустрічалися в групі з французьким "Сент-Етьєном" і бельгійським "Гентом" українців Безуса, Пластуна та Яремчука, програвши "Генту" перше місце групи (і вийшовши в плей-офф з другого). В 1/16-й фіналу ЛЄ "Вольфсбург" пройшов шведський "Мальме" - 2:1 та 3:0.

14:18. ВСЕ, ЖЕРЕБКУВАННЯ ЗАВЕРШИЛОСЯ! "Шахтарю" випало випробування одним з представників Німеччини - "Вольфсбургом"

14:17. І остання пара - ЛАСК (Австрія) зіграє з "Манчестер Юнайтед"

14:16. Сильніший в парі "Зальцбург" - "Айнтрахт" зіграє в 1/8-й з "Базелем"

14:15. "Магістр" Ліги Європи (і Кубка УЄФА) "Севілья" потягається з "Ромою"

14:15. Йдемо далі - "Інтер" зіграє з "Хетафе"

14:14. Четверта пара 1/8-й - "Вольфсбург" - "Шахтар"! Ось вона - українська пара

14:13. Наступна пара - "Рейнджерс" - "Байєр"

14:13. Їдемо далі - "Олімпіакос" - "Вулверхемптон". Греки знову їдуть до Англії, в 1/16-й до цього вибивши лондонський "Арсенал"

14:12. Перша пара формується з турецького "Башакшехіра" і датського "Копенгагена"

14:10. Отже, починаємо саму жеребкування!

14:08. Гість жеребкування - легендарний німецький півзахисник, більшу частину кар'єри провів у "Баварії" і "Ліверпуля" - Дітмар Хамман

14:06. Ось на сцені і ген.сек УЄФА - Джорджіо Маркетті, який буде керувати самій жеребкуванням. Крім правил жеребкування Маркетті нагадує, що останній учасник 1/8-й ще не визначений і пройде жеребкування як пара "Зальбурга" - "Айнтрахт" (матч-відповідь цих команд пройде сьогодні, 28 лютого, так як був перенесений через важкі погодні умови в Австрії)

14:04. Традиційно ведучий всієї церемонії почав з вітання та короткого огляду найцікавіших моментів, хто як потрапив в 1/8-ї фіналу. А потім - яскраве відеопредставленіе всіх учасників 1/8-ї

14:00. ПОЇХАЛИ! У Ньоні стартувала шоу жеребкування 1/8-ї

10 ХВИЛИН ДО ПОЧАТКУ ЖЕРЕБКУВАННЯ. "Севілья", "Інтер", "Манчестер Юнайтед" і "Рома" з Паулу Фонсека - самі топові з можливих суперників "Шахтаря" в 1/8-й. Як думаєте, попадеться хтось з них?

20 ХВИЛИН ДО ПОЧАТКУ ЖЕРЕБКУВАННЯ! Вітаємо всіх на нашій онлайн-трансляції 1/8 фіналу Ліги Європи, де візьме участь й єдиний представник України в плей-офф єврокубків - донецький "Шахтар"! Жеребкування пройде традиційно в Ньоні та визначить "гірникам" суперника в двоматчевому протистоянні 1/8-й (матчі пройдуть 12-го і 19 березня)

ДЕ ДИВИТИСЬ

Жеребкування плей-оф Ліги Європи в прямому ефірі можна буде на ТК "Футбол 1", а також на офіційному сайті УЄФА. Крім того, трансляцію з Ньона проведе російський мовник "Матч ТВ".

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Читайте всі новини по темі "жеребкування" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олекса Вітер
Теми
жеребкування Ліга Європи
Місце
Швейцарія Ньон
Теги
УЄФА ФК Бенфіка ФК Шахтар
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