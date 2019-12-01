"Зеніт" - "Спартак": кращі моменти матчу

Пітерський "Зеніт" в центральному матчі 18-го туру чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-Ліги обіграв вдома московський "Спартак".

Зустріч відбулася в неділю, 1 грудня, на стадіоні "Газпром Арена" і завершилася з рахунком 1:0.

Після видалення хавбека Магомеда Оздоєва господарі майже весь другий тайм грали в меншості, але змогли утримати потрібний результат.

"Зеніт" – "Спартак" 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 21, автогол Кутєпов.

Зеніт – Кержаков, Ракицький, Караваєв, Іванович, Дуглас Сантос, Шатов (Єрохін, 56), Барріос, Оздоєв, Дзюба, Сердар Азмун (Суторміна, 63), Дріуссі (Мусаєв, 90).

Спартак – Максименко, Кутепов (Мельгарехо, 46), Жіго, Джикия, Айртон (Шюррле, 54), Умяров, Крав (Ананідзе, 73), Зобнин, Бакаєв, Ларссон, Понсе.

Попередження: Оздоєв (15), Шатов (28), Бакаєв (29), Кутепов (34), Умяров (44), Крав (67), Жіго (75), Шюррле (88).

Вилучення: Оздоєв (49).

Як повідомляв OBOZREVATEL, " Зеніт " несподівано зіграв внічию 1:1 з французьким "Ліоном" у першому турі Ліги чемпіонів.

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