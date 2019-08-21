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"Зеніт" Ракицького покарали за бійку з ОМОНом

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Пітерський "Зеніт", за який виступає український футболіст Ярослав Ракицький, покараний проведенням одного домашнього матчу чемпіонату Росії без глядачів умовно.

Причина: незабезпечення безпеки, що призвело до бійки уболівальників з ОМОНом.

"Зеніт" Ракицького покарали за бійку з ОМОНом

У перерві матчу 4-го туру РПЛ "Зеніт" – "Краснодар" сталося зіткнення між уболівальниками і співробітниками ОМОНу. В результаті були затримані четверо учасників конфлікту.

"Ми встановили, що конфлікт з ОМОНом стався через неправомірні дії вболівальників "Зеніта". Вони заподіяли шкоду майну стадіону, зламали огорожі. Ці металеві конструкції могли бути зламані і для надання фізичного впливу як на стадіоні, так і на адресу ОМОНу. Крім того, ми встановили, що з точки зору забезпечення безпеки не всі заходи були прийняті", - цитують РІА Новини голову Контрольно-дисциплінарного комітету РФС Артура Григорьянца.

Клуб піддався фінансовим стягненням.

"За незабезпечення безпеки оштрафувати "Зеніт" на 100 тисяч рублів. За неправомірні дії глядачів оштрафувати "Зеніт" на 300 тисяч рублів і зобов'язати провести один домашній матч без глядачів умовно. Встановити для Зеніту" випробувальний термін до кінця сезону. У разі подібних порушень до клубу будуть більш жорсткі санкції ", – підсумував Григорьянц.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Ракицький став учасником масової бійки в матчі 6-го туру чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-лізі проти чеченського "Ахмата" (0:0).

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Місце
Росія Санкт-Петербург
Тег
ФК Зеніт
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