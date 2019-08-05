"Зеніт" втрапив у грандіозний скандал через трансфер ексгравця "Барселони" за 40 млн

Фанатів російського клубу "Зеніт" підозрюють у расизмі, який вони виявляють щодо гравця свого ж клубу – бразильського новачка Малкома.

2 серпня "Зеніт" здійснив супердорогий трансфер, купивши у "Барселони" атакуючого хавбека Малкома за 40 млн євро. Вже наступного дня гравець дебютував за новий клуб у матчі з "Краснодаром". Однак на стадіоні до нього поставилися не надто тепло – частина людей зустріли вихід на поле темношкірого футболіста свистом. Крім того, за воротами був вивішений банер "Спасибі керівництву за вірність традиціям".

Малком

Це не інакше як сарказм і прихований прояв расизму. Подібної версії дотримуються британська газета The Sun, а також інші західні медіа – As, L'Equipe, Goal.com, SPORTbible і бразильська Globo Esporte.

Журналісти негайно згадали про "маніфест" під назвою "Селекція 12", який був випущений фанатами ультрас "Зеніту". У ньому, зокрема, зазначено, що "відсутність чорношкірих гравців у складі "Зеніту" – важлива традиція, що підкреслює ідентичність клубу".

Варто зазначити, що вже 5 серпня з'явилася інформація, що "Зеніт", можливо, продасть Малкома вже у січні через проблеми з расизмом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фанати московського "Спартака" також шокували расизмом під час матчу.

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