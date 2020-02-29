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29 лютого • оновлено в 18:02
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Зеніт - Локомотив: онлайн відеотрансляція чемпіонату Росії з футболу

10.6т
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У Санкт-Петербурзі місцевий "Зеніт" в 20-му турі чемпіонату Росії в Прем'єр-лізі на полі "Газпром Арени" приймає московський "Локомотив".

Зустріч розпочнеться в суботу, 29 лютого, о 18:00 за київським часом (19:00 мск).

Перед цією зустріччю господарі очолюють турнірну таблицю РПЛ, набравши 45 очок. За 35 у "Краснодара" і зіграв внічию з "Уралом" ЦСКА. "Локо" відстає від "Зеніту" на 11 очок.

Стартові склади:

"Зеніт": Луньов - Дуглас Сантос, Ракицький, Іванович, Караваєв - Барріос, Оздоєв, Єрохін, Суторміна - Дріуссі, Малком.

"Локомотив": Гільєрме, Чорлука, Хеведес, Ігнатьєв, Магкеев, Кверквелія, Баринов, Крихов'як, Жоау Маріу, Ал.Міранчук, Едер.

У прямому ефірі стежити за грою можна буде завдяки плеєру в цій новині.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник збірної України та бельгійського "Гента" Роман Яремчук відкинув ймовірність переходу в "Зеніт".

Яремчук заявив, що відмовився б грати за "Зеніт" навіть при зарплаті в п'ять мільйонів євро на рік.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат Росії
Місце
Росія Санкт-Петербург
Теги
ФК Зеніт ФК Локомотив Москва
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