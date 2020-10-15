Зеленський зустрівся з ветеранами "Динамо" та вручив їм нагороди. Фоторепортаж

З нагоди 45-ї річниці перемоги "Динамо" (Київ) в Кубку володарів кубків і Суперкубку УЄФА сезону 1974/1975 років президент України Володимир Зеленський зустрівся з видатними гравцями клубу, володарями цих трофеїв.

Як інформує пресслужба віцечемпіонів України, президент наголосив на важливості перемоги, яку футболісти здобули 45 років тому.

"Піднімати імідж України як у самій країні, так і за кордоном – чого сьогодні дуже не вистачає – можливо тільки через такі легендарні перемоги", – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави подякував ветеранам "Динамо", які в 1975 році під керівництвом Валерія Лобановського завоювали Суперкубок УЄФА.

"Такої великої перемоги в Україні ніколи не було", – зазначив президент.

Володимир Зеленський вручив державні нагороди видатним гравцям футбольного клубу, які в 1975-му році привезли до Києва важливий євротрофей.

"Найголовніше – те, що ви зробили 45 років тому. Це і є найбільша нагорода", – зазначив гарант.

Також президент країни привітав гравців збірної України з перемогою над збірною Іспанії в матчі Ліги націй. У залі була присутня перша команда "Динамо", зокрема гравці збірної України, які брали участь у цьому матчі, що відбувся на "Олімпійському".

Від імені клубу президенту країни подарували ретро-футболку сезону 1974/1975 років з автографами ветеранів "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 34 роки тому київське "Динамо" стало переможцем Кубка Сантьяго Бернабеу – щорічного товариського турніру з футболу, який проводиться з 1979 року.