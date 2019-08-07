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Зеленський заговорив про "Шахтар" на брифінгу в Туреччині

2.8т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на брифінгу в Туреччині згадав про перемогу "Шахтаря" в Кубку УЄФА.

"Хотів би відзначити один дуже цікавий момент. Щедра турецька земля кілька разів дарувала нам, українцям, гучні перемоги. У Туреччині донецький "Шахтар" завоював Кубок УЄФА. У Туреччині наша співачка Руслана перемогла на Євробаченні. Я вірю, що в майбутньому у наших країн буде багато гучних і спільних перемог", – заявив Зеленський.

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Нагадаємо, що 20 травня 2009 року на стадіоні "Шюкру Сарачоглу" в Стамбулі "Шахтар" обіграв бременський "Вердер" (2: 1) і завоював Кубок УЄФА.

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Особа
Володимир Зеленський
Тег
ФК Шахтар
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