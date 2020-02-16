Здали сусіди: у Німеччині прямо під час матчу заарештували фаната

Вболівальники німецького клубу "Мюнстер" допомогли поліції заарештувати расиста, який імітував звуки мавпи на домашньому матчі команди проти "Вюрцбургер Кіккерс".

Як повідомляє інформагентство engnews24h, своїми діями фанат намагався образити захисника гостей Лероя Квадво. Почувши расистські вигуки, інші глядачі на трибуні почали показувати пальцем на чоловіка, щоб допомогти стюардам виявити його серед натовпу. Коли вболівальник був заарештований, стадіон почав скандувати "Нацисти – геть".

Лерой Квадво Spox.com

"Я ніколи не думав, що зі мною може таке статися, але я дуже вдячний фанатам "Мюнстера" за їхню реакцію", – заявив Квадво, який народився та виріс у Німеччині, але має ганськє коріння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський вболівальник на універсіаді здійснив мерзенний вчинок по відношенню до канадського хокеїста.

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