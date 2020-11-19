Російські вболівальники не змогли стримати емоцій, коментуючи в мережі розгромну поразку своєї команди в 6-му турі Ліги націй.

Фанати висміяли тренерський штаб збірної, а також рівень гри деяких футболістів.

"Дочекалися, збірна нарешті грає як Німеччина", – пишуть користувачі, натякаючи на недавній розгром німців від Іспанії.

"Історична х**ня. А Артемко щось знав. Вирішив малою ганьбою звільнитися", – жартують користувачі згадуючи секс-скандалу з Артемом Дзюбою, через який його виставили зі збірної.

"Ось вона, до болю знайома збірна Росії", "Наше місце в Лізі D. Сан Марино та Гібралтар по 7:0 обігравати і кричати яка у нас велика збірна", "Якщо в центрі штрафного Сербії поставити дерево, і гравці російської збірної будуть гатити в нього, то від дерева і то більше м'ячів у ворота відскочить, ніж від Заболотного", – журяться в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 6-го туру Ліги націй в Белграді Сербія – Росія завершилася з рахунком 5:0. Після цієї поразки російські футболісти вилетіли з другого кошика жеребкування чемпіонату світу-2022.