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Збірна України зазнала нової втрати у відборі Євро-2020

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Нападник турецького "Кайсеріспор" Артем Кравець не допоможе збірній України в найближчому матчі відбіркового турніру до Євро-2020 з Люксембургом.

Як повідомляє прес-служба Федерації футболу України, у футболіста було діагностовано спазм м'яза гомілки. У зв'язку з цим тренерський штаб "жовто-синіх" вирішив не задіювати Кравця в грі 25 березня.

Раніше розташування національної команди покинув хавбек донецького "Шахтаря" Марлос. У бразильця стався рецидив травми приводящого м'яза.

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Артем Кравець

Артем Кравець

ФФУ

Таким чином, у розпорядженні Андрія Шевченка залишилися 23 гравця, які і потраплять до заявки на зустріч з люксембуржцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко закликав серйозно поставитися до поєдинку проти Люксембургу, зазначивши, що ця команда вже не є футбольним карликом.

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Тема
Євро-2020
Особа
Андрій Кравець
Тег
збірна України з футболу
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