Збірна України залишилася без лідера через коронавірус: підсумки спорту 10 березня

Італійська "Аталанта" відмовилася відпускати до збірної України Руслана Малиновського, а момент з українського футзалу підірвав мережу.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 10 березня.
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