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11 березня • оновлено в 09:35
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Збірна України залишилася без лідера через коронавірус: підсумки спорту 10 березня

1.9т
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Італійська "Аталанта" відмовилася відпускати до збірної України Руслана Малиновського, а момент з українського футзалу підірвав мережу.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 10 березня.

Крім того, визначилися перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Олександр Алієв Руслан Малиновський Олександр Емельяненко
Теги
Збірна України з футболу ФК Аталанта
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