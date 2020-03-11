Збірна України залишилася без лідера через коронавірус: підсумки спорту 10 березня

Італійська "Аталанта" відмовилася відпускати до збірної України Руслана Малиновського, а момент з українського футзалу підірвав мережу.

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