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18 листопада • оновлено в 20:17
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Збірна України встановила історичне досягнення

1.8т
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Збірна України з футболу встановила історичне для себе досягнення, зігравши внічию у заключному матчі відбору до Євро-2020 з Сербією (2:2).

Гол нападника київського "Динамо" Артема Бесєдіна на останній хвилині гри дозволив "жовто-синім" вперше завершити календарний рік без жодної поразки. До цього кілька разів наша команда йшла зимувати, маючи в пасиві одну невдачу. Останній такий випадок стався у минулому році, коли українці провалили матч Ліги націй в Словаччині (4:1).

збірна України з футболу

збірна України з футболу

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Названо фаворитів Євро-2020: де Україна

У 2019 підопічні Андрія Шевченка провели десять матчів, в яких здобули сім перемог і тричі розійшлися з суперником миром. Загальна різниця м'ячів склала 20:6. Найбільше запам'яталися перемоги над Сербією (5:0) і чинним чемпіоном Європи Португалією (2:1).

Відзначимо, що найбільш невдалими в історії збірної України стали 2011 і 2012 роки. Тоді в пасиві нашої команди було по п'ять поразок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України забезпечила собі попадання до першого кошика під час жеребкування Євро-2020.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Євро-2020
Тег
Збірна України з футболу
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