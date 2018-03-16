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Збірна Росії через кошмарну травму втратила кращого форварда перед ЧС-2018

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Форвард "Зеніту" і збірної Росії Олександр Кокорін не зіграє на домашньому для своєї збірної чемпіонаті світу-2018. У футболіста діагностував розрив хрестоподібних зв'язок коліна, повідомляє прес-служба команди з Санкт-Петербурга.

Травму лідер збірної Росії отримав у матчі 1/8 Ліги Європи проти німецького "Лейпцига", який закінчився 1:1 і залишив пітерський клуб за бортом чвертьфіналу. Про терміни відновлення футболіста поки нічого не відомо, однак у подібних випадках вони становлять не менше п'яти місяців.

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Як повідомляв "Обозреватель", через розрив передньої хрестоподібної зв'язки Мундіаль-2018 пропустить також захисник московського ЦСКА Віктор Васін. А взимку аналогічна травма вивела з ладу на невизначений термін захисника "Спартака" Георгія Джикія, який також входив до числа кандидатів на виступ на ЧС-2018.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Особа
Олександр Кокорін
Місце
РосіяСанкт-Петербург
Об'єкти
збірна Росії з футболуФК Зеніт
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