Збільшать термін? У "Манчестер Сіті" виникли нові проблеми з УЄФА

УЄФА може відкрити ще одну справу проти англійського "Манчестер Сіті" з питання порушень фінансового фейр-плей.

Як повідомляє The Guardian, в УЄФА хочуть дослідити контракт "Сіті" з титульним спонсором авіакомпанією "Еттіхад", що належить емірату Абу-Дабі, наслідним принцом якого є брат власника "городян". УЄФА має з'ясувати, чи відповідала ця угоди своїй ринковій вартості.

Домашня арена "Ман Сіті" стадіон "Еттіхад"

За інформацією джерела, покарання для "городян" може бути посилено, якщо слідчі знайдуть нові порушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 лютого "Манчестер Сіті" відсторонили від участі в єврокубках на два наступні сезони. "Городяни" не зможуть брати участь в Лізі чемпіонів або Лізі Європи в сезонах 2020/21 і 2021/22. "Сіті" покараний за свідомі завищення в спонсорських контрактах в період з 2012-го по 2016 роки, які представляв в УЄФА. Крім того, клуб заплатить штраф в розмірі 30 мільйонів євро.

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