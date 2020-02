Зальцбург – Айнтрахт: матч Ліги Європи скасований. Стала відома причина

Матч 1/16 фіналу Ліги Європи між "Зальцбургом" і "Айнтрахтом", який повинен був відбутися 27 лютого в 22:00 за київським часом, перенесений через штормове попередження.

Як повідомляє Twitter DW Sports, в австрійському Зальцбурзі очікуються сильні пориви вітру, швидкість яких сягатиме 120 км/год. Керівники клубів заявили, що про нову дату поєдинку буде оголошено в найкоротші терміни.

