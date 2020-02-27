Зальцбург – Айнтрахт: матч Ліги Європи скасований. Стала відома причина

Матч 1/16 фіналу Ліги Європи між "Зальцбургом" і "Айнтрахтом", який повинен був відбутися 27 лютого в 22:00 за київським часом, перенесений через штормове попередження.

Як повідомляє Twitter DW Sports, в австрійському Зальцбурзі очікуються сильні пориви вітру, швидкість яких сягатиме 120 км/год. Керівники клубів заявили, що про нову дату поєдинку буде оголошено в найкоротші терміни.

Матч "Айнтрахт" - "Зальцбург"

BREAKING: Eintracht Frankfurt's Europa League last-32 second leg away at Red Bull Salzburg tonight has been called off due to a storm warning, with winds of up to 120km / h expected.



The club say an alternative date will be announced as soon as possible. #SGE #UEL pic.twitter.com/gdGOU89s0V - DW Sports (@dw_sports) February 27, 2020

Варто зазначити, що перший матч, який пройшов у німецькому Франкфурті, закінчився розгромною перемогою місцевого "Айнтрахта" з рахунком 4:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, віцепрезидент УЄФА Мішель Ува заявив, що в організації можуть прийняти рішення про припинення розіграшів єврокубків через поширення коронавірусу.

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