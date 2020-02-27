Головна Новини
27 лютого • оновлено в 17:18
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Зальцбург – Айнтрахт: матч Ліги Європи скасований. Стала відома причина

1.3т
Читати матеріал російською

Матч 1/16 фіналу Ліги Європи між "Зальцбургом" і "Айнтрахтом", який повинен був відбутися 27 лютого в 22:00 за київським часом, перенесений через штормове попередження.

Як повідомляє Twitter DW Sports, в австрійському Зальцбурзі очікуються сильні пориви вітру, швидкість яких сягатиме 120 км/год. Керівники клубів заявили, що про нову дату поєдинку буде оголошено в найкоротші терміни.

Матч "Айнтрахт" - "Зальцбург"

Матч "Айнтрахт" - "Зальцбург"

Варто зазначити, що перший матч, який пройшов у німецькому Франкфурті, закінчився розгромною перемогою місцевого "Айнтрахта" з рахунком 4:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, віцепрезидент УЄФА Мішель Ува заявив, що в організації можуть прийняти рішення про припинення розіграшів єврокубків через поширення коронавірусу.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Місце
Австрія Зальцбург
Тег
ФК Айнтрахт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Хизер Уотсон
VS
Кристина Макхейл
Тотал больше 21,5 гейма
1.84 Сделать ставку
Чжу Линь
VS
Сю Ван
Тотал больше 21,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Кристиан Гарин
VS
Алехандро Давидович Фокина
Победа Кристиана Гарина с форой в -4,0 гейма
1.94 Сделать ставку
Станислас Вавринка
VS
Григор Димитров
Победа Стэна Вавринки с форой в -2,0 гейма
1.96 Сделать ставку
Сун У Квон
VS
Рафаэль Надаль
Победа Сун У Квона с форой в +5,5 гейма
1.95 Сделать ставку
Днепр-1
VS
Динамо
Хозяева не проиграют
4.4 Сделать ставку
Сент-Трюйден
VS
Мехелен
Хозяева не проиграют
1.62 Сделать ставку
Виллем ІІ
VS
Гронинген
Ничья
3.26 Сделать ставку
Валансьен
VS
Аяччо
Ничья
2.90 Сделать ставку
Орлеан
VS
Труа
Гости не проиграют
1.35 Сделать ставку