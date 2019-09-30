Залишить збірну України? ЗМІ оголосили про нове призначення Шевченка

Італійський "Мілан" незабаром може очолити легендарний український форвард Андрій Шевченко, який з літа 2016 року керує національною збірною України.

Андрій Шевченко Image Sport

В останньому турі Серії А "россо-нері" програли "Фіорентині" (1:3). Після шести зіграних турів "Мілан" посідає 16-те місце в чемпіонаті Італії, маючи в активі лише 6 очок. За повідомленням TuttoMercatoWeb, керівництво розглядає Шевченка як одного з кандидатів на роль наступника Марко Джампаоло на посаді головного тренера.

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Нагадаємо, що з 1999-го по 2006 роки Шевченко успішно виступав за один із найтитулованіших клубів світу, перетворившись на живу легенду "Мілана". Також він провів у клубі сезон-2008/09, повернувшись із не зовсім успішного "відрядження" в "Челсі". Загалом за "Мілан" Шева зіграв у 322 матчах і забив 175 голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ назвали футболіста "Динамо", якого також може купити "Мілан".

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