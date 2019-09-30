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2 жовтня • оновлено в 19:22
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Залишить збірну України? ЗМІ оголосили про нове призначення Шевченка

167.1т Читати матеріал російською

Італійський "Мілан" незабаром може очолити легендарний український форвард Андрій Шевченко, який з літа 2016 року керує національною збірною України.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

Image Sport

В останньому турі Серії А "россо-нері" програли "Фіорентині" (1:3). Після шести зіграних турів "Мілан" посідає 16-те місце в чемпіонаті Італії, маючи в активі лише 6 очок. За повідомленням TuttoMercatoWeb, керівництво розглядає Шевченка як одного з кандидатів на роль наступника Марко Джампаоло на посаді головного тренера.

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Нагадаємо, що з 1999-го по 2006 роки Шевченко успішно виступав за один із найтитулованіших клубів світу, перетворившись на живу легенду "Мілана". Також він провів у клубі сезон-2008/09, повернувшись із не зовсім успішного "відрядження" в "Челсі". Загалом за "Мілан" Шева зіграв у 322 матчах і забив 175 голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ назвали футболіста "Динамо", якого також може купити "Мілан".

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Особа
Андрій Шевченко
Місце
Італія Мілан
Теги
ФК Мілан Збірна України з футболу
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вот это вряд-ли! Шеве деньги точно не нужны. А Милан сегодня - реальная помойка! Имя можно смешать с дерьмом навсегда!
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Шевченко пусть себе идет, но вместе с ним же уйдут Мауро Тассотти и Андреа Малдера. А это уже плохо для сборной - они "мозговой центр" тренерского штаба.
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