Залежить від Мессі: Роналду назвав умову для завершення кар'єри

Нападник "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду заявив, що хоче завершити кар'єру, будучи найтитулованішим футболістом світу і залишити позаду Мессі.

"Хотів би мати більше нагород, ніж Мессі. Думаю, я заслуговую на це. Мессі — фантастичний хлопець. Він вже увійшов в історію футболу, але я повинен виграти шість, сім або вісім "Золотих м'ячів", щоб перевершити його", — зазначив Кріштіану в інтерв'ю Sky Sports.

Роналду заявив, що Мессі завжди був його мотиватором

Він також додав, що Мессі протягом всієї кар'єри стимулював його рухатися і був ідеальним мотиватором.

"Ми з ним не друзі, але ділили між собою одну сцену протягом 15 років. У мене з ним гарні взаємини. Він мотивував мене ставати кращим гравцем, а я — мотивував його", — сказав португальський футболіст.

Зазначимо, що і Кріштіану Роналду, і Мессі здобули за кар'єру по п'ять "Золотих м'ячів". У період із 2008-го по 2017 рік ніхто, крім них, не вигравав цю нагороду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Роналду розридався під час інтерв'ю, згадуючи про свого батька-алкоголіка.

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