Захисник замінив вилученого воротаря і відбив вирішальний пенальті. Відео

23-річний захисник клубу "Орландо Сіті" Родріго Шлегель став справжнім героєм в матчі плей-офф Головної ліги соккера в США.

У грі проти "Нью-Йорк Сіті" футболіст став у ворота і відбив вирішальний пенальті.

Кінцівка зустрічі перетворилася в справжню драму. Основний час завершився внічию 1:1, а в серії післяматчевих одинадцятиметрових, здавалося, переможний гол забили гравці "Орландо". Після перегляду VAR арбітр скасував цей м'яч і видалив основного голкіпера, так як той вийшов за межі воріт до удару.

"Орландо" спробував випустити другого, замінивши їм польового гравця, але виявилося, що за правилами, заміни в серії пенальті заборонені. В результаті воротарські рукавички довелося надіти гравцеві, який ставав в воротах два-три рази в юнацьких командах через травми кіперів сім років тому.

Шлегель пропустив два рази, але в третьому вгадав напрямок і відбив удар. Воротарські футболці з його прізвищем, оперативно випущені клубом, після гри розлетілися за пару годин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Севільї" Лукас Окампос став героєм домашнього матчу 34-го туру іспанської Ла Ліги проти "Ейбар". У доданий до другого тайму час Окампос був змушений стати на ворота і відбив удар на останніх секундах.