Захисник "Динамо" залишає збірну України

Захисник "Динамо" Микита Бурда в неділю, 25 березня, покине розташування збірної України з-за пошкодження.

Як повідомляє прес-служба Федерації футболу України (ФФУ) Бурда не встиг би відновитися до матчу з Японією, який пройде 27 березня.

Ще один динамівець Віктор Циганков займається індивідуально, у нього забій м'яза стегна.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 23 березня, Україна зіграла внічию 1: 1 з Саудівською Аравією.

Як повідомляв напередодні "Обозреватель" воротар збірної України Андрій Лунін, який дебютував за збірну в товариському матчі проти Саудівської Аравії , встановив рекорд збірної України

Раніше повідомлялося, що збірна Росії встановила ганебний антирекорд.