Заборонять грати? Легендарний футболіст вскочив у халепу: всі подробиці

У нападника англійського клубу "Манчестер Юнайтед" Златана Ібрагімовича можуть виникнути серйозні проблеми з британською Футбольною Асоціацією через його нову партнерську угоду, повідомляє Mirror.

Співпраця зі шведським футболістом може стати частиною кампанії з просування букмекерської контори BetHard, яка має намір стати провідним спортивним букмекером Європи.

Однак, згідно з правилами ФА, спортсменам, тренерам, менеджерам, суддям і персоналу клубів заборонено робити ставки на матчі, трансфери, тренерські призначення, вибір складів команд і дисциплінарні стягнення.

Крім того, заборонено рекламувати або брати участь у просуванні букмекерських контор. Порушення останнього правила може стати причиною серйозних проблем у Ібрагімовича.

Якщо з'ясується, що шведський нападаючий дійсно порушив правила ФА, його можуть попросити розірвати співпрацю з букмекерів. Крім того, швед може бути оштрафований або дискваліфікований.

Нагадуємо, що Швеція, за яку раніше виступав Ібрагімович, увійшла в число країн, які готові підтримати бойкот чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії.