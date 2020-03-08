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8 березня • оновлено в 12:58
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Забитий найшвидший гол в історії Ліги чемпіонів: в мережі згадали відео

1.7т
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13 років тому, 7 березня 2007 року нідерландський футболіст Рой Макай забив найшвидший гол в історії Ліги чемпіонів.

Нападник "Баварії" відзначився неймовірним ударом в першому раунді плей-офф проти "Реала". Після поразки в першому матчі (2: 3), у матчi-вiдповiдi форвард вже на 11-й секунді відкрив рахунок в грі.

OBOZREVATEL пропонує згадати неповторний шедевр нападника збірної Нідерландів.

Зустріч завершилася перемогою мюнхенців 2:1. У чвертьфіналі німці потрапили на "Мілан" і вилетіли з турніру. "Россонері" дійшли до фіналу, де обіграли "Ліверпуль" 2:1.

Раніше в мережі згадали найвеличнiший гол в історії футболу. На 22-й хвилині за рахунку 0:0 в в товариському матч проти збірної Франції, бразильський захисник Роберто Карлос відзначився фантастичним ударом з 35 метрів.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Ліга чемпіонів
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