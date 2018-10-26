За своєю ініціативою: в ФФУ пояснили ослаблення "Динамо" перед матчем із "Шахтарем"

Секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко прокоментував рішення дискваліфікувати захисника київського "Динамо" Тамаша Кадара на три матчі, один із яких - з принциповим суперником киян донецьким "Шахтарем". Функціонер пояснив, що дисциплінарний комітет самостійно ухвалив рішення про розгляд цього епізоду.

"Справу щодо Кадара ми відкрили за власною ініціативою, оскільки цей епізод залишився без уваги головного арбітра матчу. Ми вже отримали пояснення "Динамо", проаналізували відео і встановили, що дійсно в цьому епізоді були відповідні дії в напрямку арбітра. У нас за правилами не передбачено, повинен плювок потрапити в арбітра чи ні, тобто це певні дії в напрямку арбітра. Чітко видно на повторі, що Кадар проявляє певну незгоду, потім робить плювок у бік арбітра і продовжує проявляти незгоду", - цитує Грищенко Динамо від Шурика.

Тамаш Кадар ФК Динамо Київ

Незважаючи на пояснення епізоду столичним клубом, дисциплінарний комітет залишився при своїй думці.

"Аргументацію про те, що це була фізіологічна потреба, ми заслухали, але все-таки зрозуміли для себе, що це був прояв незгоди. Тому футболіст отримав покарання. Це найнижча межа цього покарання, оскільки це вперше. Це не було явно з метою потрапити в арбітра, але це був прояв незгоди, тому воно карається: гравець отримав три матчі відсторонення", - прокоментував дискваліфікацію Кадара функціонер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в меншості здобуло неймовірну перемогу в третьому матчі групового раунду Ліги Європи.