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"За Київ! За Україну!" Легіонер "Динамо" виступив із заявою після поразки від "Челсі"

7.6тЧитати матеріал російською

Польський легіонер київського "Динамо" Томаш Кендзьора після розгромної поразки в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи від "Челсі" заявив, що столична команда дасть справжній бій супернику в грі на НСК "Олімпійський" 14 березня.

За словами захисника "біло-синіх", підопічні Олександра Хацкевича знайдуть в собі мотивацію, незважаючи на рахунок зустрічі в Лондоні, який завершився перемогою англійців – 3:0.

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"Челсі" – "Динамо": дивитися відео-огляд матчу Ліги Європи

Томаш Кендзьора (в білому)

Томаш Кендзьора (в білому)

"Потрібно намагатися добитися хорошого результату в Києві і не дивитися на рахунок першого матчу. Необхідно виходити на поле і битися за фанатів, за Київ, за Україну. Всі бачили рівень "Челсі". Ми грали з "Аяксом", а потім голландці продемонстрували свій рівень з "Реалом". Ми "Динамо". Намагаємося, боремося, але з таким суперником нам непросто", – цитує Кендзьору "Динамомания".

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич відреагував на поразку команди в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з "Челсі".

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Теми
Динамо - ЧелсіЛіга Європи
Особа
Томаш Кендзьора
Теги
ФК ЧелсіФК Динамо Київ
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