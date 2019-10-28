З такою грою нам далі робити нічого - нападник "Динамо"

Нападник "Динамо" Артем Бесєдін поділився думкою про матч віце-чемпіона України з "Карпатами", в якому кияни втратили чергові два очки.

Гравець поскаржився на те, що суперник грав у дуже закритий футбол.

"Важко, коли команда обороняється усіма силами. Вони стали в своєму штрафному, таку оборону треба проходити тільки флангами - подавати. А сьогодні подач було дуже мало, тому такий результат. Ми самі винні. Не треба говорити про пенальті, мовляв, був чи не був", - сказав Бесєдін.

Артем Бесєдін (в центрі) ФК "Динамо"

Також він не погодився з тим, що гравці "Динамо" втомилися після зустрічі в Лізі Європи з "Копенгагеном".

"Не варто говорити про матч з "Копенгагеном". Ми в ігровому тонусі, на відновлення вистачає доби. До матчу з "Шахтарем" теж всі відновляться. Треба просто краще грати футбол. Перед матчем з "Шахтарем " потрібно все забути і зробити висновки. Ми будемо грати тільки на перемогу. "Карпати" двічі дійшли до наших воріт, але ми мало не програли 1:2. Треба розбиратися, з такою грою далі нам нічого робити. Може, це якийсь нефарт..." - зазначив нападник киян.

За його словами, партнери ні в чому не звинувачували Артема Шабанова, який забив у власні ворота в кінці матчу з "Карпатами".

"Так, це такий автогол. Ми йому всією командою сказали, щоб не турбувався. Не опинився б там він - опинився б хтось інший. Це ряд помилок: хтось не добіг... і автогол. Винна вся команда. Звинувачувати нікого не можна, програли всі разом", - додав Бесєдін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" зіграло з "Карпатами" внічию - 1:1. Також очки в минулому турі втратив і "Шахтар", який не зміг обіграти "Олександрію".

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