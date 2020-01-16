З матчем збірної Росії на Євро-2020 виникла проблема

Хакери за допомогою фейкових акаунтів і спеціальної програми заволоділи кодами на квитки чемпіонату Європи з футболу-2020 Росія – Фінляндія і продали ці коди закордонним уболівальникам.

Щоб купити квиток, потрібно було подати заявку і взяти участь у лотереї. Всього розігрувалося 12 тисяч квитків для російських уболівальників. Перемога в лотереї передбачала отримання її учасником права на покупку двох квитків на один із матчів збірної. Тобто, розігрувався не саме квиток, а код на його покупку. Взяти участь у лотереї виявилося дуже легко – досить було електронної пошти і номера мобільного телефону.

"Після вивчення 116 тисяч заявок, у нас є підстави вважати, що близько 600 промокодiв – тобто в районі 10% – різними способами потрапили до рук перекупників. Деякі з них вони реалізували, викупивши квитки", – прокоментували ситуацію в Російському футбольному союзі

Російські вболівальники впевнені, що через дії хакерів на домашньому для Росії матчі проти збірної Фінляндії будуть превалювати саме фінські фанати.

"Розумієте, матч Росія – Фінляндія в Пітері, найімовірніше, не буде для нас домашнім. Він буде домашнім для суперника! Попит у Фінляндії колосальний. Фіни скуповують усе. А наші 4 тисячі квитків, які повинні були надати активу, розчинилися серед перекупниками і звичайними глядачами. Спекулянтам без різниці кому продати – фіну або росіянину", – цитує Євроспорт президента "Об'єднання любителів спорту" Андрія Пугачова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) підтвердило право Росії на проведення чемпіонату Європи з футболу-2020 року, незважаючи на рішення на чотири роки виключити Росію з міжнародних спортивних змагань.

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