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6 грудня • оновлено в 13:53
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"З головою не все гаразд": Запашний запропонував "покришити" фанатів і отримав у відповідь

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У Росії закликали перевірити на предмет порушення законодавства слова глави Великого московського цирку Едгарда Запашного, який закликав ОМОН "покришити" футбольних уболівальників.

"У людини явно з головою не все гаразд, якщо вона дозволяє собі говорити такі речі. Але тут, здається, є ще заклик до насильства. Чи не порушення це законодавства?" – обурився Telegram-канал "Ложа преси".

Едгард Запашний

Едгард Запашний

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Запашний різко висловився щодо нецензурних вигуків під час футбольних матчів на адресу капітана збірної Росії Артема Дзюби, заявивши, що: "Ввів би ОМОН, "пошматував" би цих уболівальників. Попереломлював би частини тіла. І завтра вони б на "ви" розмовляли".

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв прокоментував допінговий скандал, який розгорнувся навколо Росії.

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чемпіонат Росії
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Росія Москва
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