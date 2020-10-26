З двома новачками: "Динамо" назвало заявку на матч із "Ференцварошем"

Київське "Динамо" представило заявку на матч другого туру Ліги чемпіонів проти "Ференцвароша", який відбудеться в середу, 28 жовтня.

Як повідомляється на офіційному сайті столичного клубу, головний тренер Мірча Луческу взяв 26 футболістів на поєдинок в Будапешт. Серед них є двоє новачків – півзахисник Тудор Белуце і нападник Клейтон. Повністю список гравців виглядає наступним чином:

Воротарі: Бойко, Моргун, Нещерет;

Захисники: Забарний, Кендзьора, Попов, Сирота, Шабанов;

Півзахисники: Андрієвський, Белуце, Буяльський, Вербич, Гармаш, де Пена, Дуелунд, Караваєв, Лєднєв, Сидорчук, Цитаїшвілі, Циганков, Шапаренко, Шепелєв;

Нападники: Клейтон, Родрігес, Русин, Супряга.

Гравці оборони Володимир Костевич і Микита Бурда не полетіли з командою через пошкодження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голкіпер Георгій Бущан і захисник Віталій Миколенко здали позитивні тести на коронавірус і не зможуть допомогти "Динамо" в Угорщині.