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"З болем і сумом": новий тренер "Шахтаря" зробив заяву про "Донбас Арену"

6.9тЧитати матеріал російською

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру зізнався, що йому дуже важко бачити порожню "Донбас Арену".

"З болем і сумом": новий тренер "Шахтаря" зробив заяву про "Донбас Арену"

"Дуже складно мені говорити на політичну тему. Світ знає, що відбувається в Україні. Це все, що можу сказати. Я, як брат, син і батько, хочу миру. Хочу, щоб все закінчилося і всі були задоволені. З болем і сумом дивлюся на наш стадіон в Донецьку. Але таке життя", - цитує португальця tribuna.com.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня Луїш Каштру був призначений новим головним тренером донецького "Шахтаря".

У травні житель окупованого Донецька зняв відеоблог про стан знаменитого стадіону після 5 років війни з Росією.

Відзначимо, що в лютому на тлі "Донбас Арени" невідома вболівальниця розгорнула прапор України. Знімок з синьо-жовтим прапором розмістив в соцмережі один з користувачів.

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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Ну это при хохлах проводили всякие Евро турниры, строили аэроплрты, развивали инфраструктуру, процветали заводы. Все это чуждо для расеянца. Жить в говне и жрать с лопат. Вот блаженство!!!
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