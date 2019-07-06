"З болем і сумом": новий тренер "Шахтаря" зробив заяву про "Донбас Арену"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру зізнався, що йому дуже важко бачити порожню "Донбас Арену".

"Дуже складно мені говорити на політичну тему. Світ знає, що відбувається в Україні. Це все, що можу сказати. Я, як брат, син і батько, хочу миру. Хочу, щоб все закінчилося і всі були задоволені. З болем і сумом дивлюся на наш стадіон в Донецьку. Але таке життя", - цитує португальця tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня Луїш Каштру був призначений новим головним тренером донецького "Шахтаря".

У травні житель окупованого Донецька зняв відеоблог про стан знаменитого стадіону після 5 років війни з Росією.

Відзначимо, що в лютому на тлі "Донбас Арени" невідома вболівальниця розгорнула прапор України. Знімок з синьо-жовтим прапором розмістив в соцмережі один з користувачів.

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