"Ювентус" продасть Кріштіану Роналду: названа причина

Фінансові втрати у зв'язку з пандемією коронавірусу можуть змусити "Ювентус" продати Кріштіану Роналду, незважаючи на те, що він погодився на зниження зарплати.

Як повідомляє видання Marca, туринський клуб не зможе платити португальцю 31 мільйон євро на рік після закінчення кризи, тому готовий розлучитися з ним за суму в 70 мільйонів євро та більше.

Кріштіану Роналду

Варто зазначити, що контракт п'ятикратного володаря "Золотого м'яча" з "Ювентусом" розрахований до літа 2022 року. Крім того, в угоді прописана опція її продовження ще на рік.

У нинішньому сезоні Роналду забив 21 гол у 22 матчах італійської Серії А.

Як повідомляв OBOZREVATEL, португалець і сам думає над тим, щоб залишити туринську команду, маючи на руках пропозиції від двох клубів.

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