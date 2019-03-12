Ювентус — Атлетіко: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Туринський "Ювентус" 12 березня у матчі-відповіді 1/8 фіналу прийме мадридський "Атлетіко", який зараз має всі шанси вибити італійців із Ліги чемпіонів.

Перша дуель "Атлетіко" і "Юве" в Іспанії завершилася досить несподіваною поразкою туринців — 0:2. Клуб, який конкретно для перемоги в ЛЧ запросив Кріштіану Роналду, тепер перебуває на волосині від провалу — саме так буде розцінюватися виліт "Ювентуса" в 1/8, якщо таке станеться. Але з огляду на добре організовану й поставлену гру "Атлетіко" в обороні, туринцям на "Ювентус Стедіум" доведеться здійснити справжній подвиг, аби щонайменше перевести гру в овертайм.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу в Турині, який розпочнеться о 22:00 за київським часом.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. 1/8 ФІНАЛУ (МАТЧ-ВІДПОВІДЬ)

Турин (Італія). "Ювентус Стедіум". 22:00

Головний арбітр: Бйорн Кюйперс (Голландія)

"Ювентус" (Турин, Італія) — "Атлетіко" (Мадрид, Іспанія) — 0:0 (загальний рахунок — 0:2)

Орієнтовні склади:

"Ювентус" (4-3-3): Щенсни — Кансело, Бонуччі, К'єлліні, Спінацолла — Емре Джан, Пьяніч, Матуїді — Бернардескі, Манджукіч, Роналду

"Атлетіко" (4-4-2): Облак — Аріас, Хіменес, Годін, Хуанфран — Коке, Сауль, Родріго, Лемар — Грізманн, Мората

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ

Побачити бій "Ювентуса" і "Атлетіко" за путівку в 1/4 фіналу можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1". Крім того, трансляцію з Турина в своїй ефірній сітці запланували російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 3", а також білоруський "Білорусь 5".

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