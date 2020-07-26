Ярмоленко забив незвичайний рятівний гол, вийшовши на заміну в АПЛ
16 грудня 2019 роки Ярмоленко отримав травму привідного м'яза стегна і вибув на півроку
Останній раз Андрій виходив на поле з перших хвилин 8 липня – в матчі 34-го туру з «Бернлі» (0:1)
За 23 матчі поточного сезону українець зіграв 999 хвилин (в середньому 42 хвилини за матч), забивши 5 голів і зробивши 1 передачу
Наш співвітчизник 10 разів виходив в стартовому складі і 13 разів на заміну (найбільший показник в команді)
Андрій Ярмоленко відзначився забитим м'ячем.
Український півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко врятував свою команду від поразки в матчі 38-го туру чемпіонату Англії в Прем'єр-лізі (АПЛ) з "Астон Вілллою".
30-річний футболіст збірної України вийшов на заміну в другому таймі і на 85-й хвилині зрівняв рахунок (1:1).
Потрапивши в ногу супернику, м'яч по незвичайній високій траєкторії опустився чітко в нижній кут воріт. Офіційний сайт АПЛ записав гол на нашого співвітчизника. Для Андрія це стало 5-м голом за 22 гри в поточному сезоні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 липня Ярмоленко вийшов на заміну в лондонському дербі проти "Челсі" і забив переможний гол в самій кінцівці поєдинку, зробивши рахунок 3:2.