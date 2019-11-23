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23 листопада • оновлено в 17:13
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Ярмоленко провалив дебютний матч Моуріньо

Ярмоленко провалив дебютний матч Моуріньо
Зустріч пройшла в Лондоні
1.5т Читати матеріал російською

Український півзахисник лондонського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко невдало зіграв проти земляків з "Тоттенхема" (2:3), який проводив першу гру під керівництвом Жозе Моуріньо.

30-річний футболіст збірної України в матчі 13-го туру чемпіонату Англії в Прем'єр-лізі провів на полі 56 хвилин, після чого був замінений. WhoScored оцінив дії українця в 5,6 балів. На момент заміни це була друга найгірша оцінка в команді, менше показник був лише у Ісси Діопа (5,2)

Ярмоленко зробив 16 торкань до м'яча, віддав 8 точних передач (62%), один раз невдало пішов в обведення і програв 3 верхові дуелі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 жовтня Андрій віддав гольову передачу в грі 10-го туру чемпіонату Англії проти "Шеффілд Юнайтед

22 вересня Ярмоленко відзначився переможним голом у ворота легендарного "Манчестер Юнайтед". Українець був визнаний кращим гравцем матчу.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Англії
Особи
Андрій Ярмоленко Жозе Моуріньо
Теги
ФК Вест Хем Тоттенхем Хотспур
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