Ярмоленко провалив дебютний матч Моуріньо

Український півзахисник лондонського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко невдало зіграв проти земляків з "Тоттенхема" (2:3), який проводив першу гру під керівництвом Жозе Моуріньо.

30-річний футболіст збірної України в матчі 13-го туру чемпіонату Англії в Прем'єр-лізі провів на полі 56 хвилин, після чого був замінений. WhoScored оцінив дії українця в 5,6 балів. На момент заміни це була друга найгірша оцінка в команді, менше показник був лише у Ісси Діопа (5,2)

Ярмоленко зробив 16 торкань до м'яча, віддав 8 точних передач (62%), один раз невдало пішов в обведення і програв 3 верхові дуелі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 жовтня Андрій віддав гольову передачу в грі 10-го туру чемпіонату Англії проти "Шеффілд Юнайтед

22 вересня Ярмоленко відзначився переможним голом у ворота легендарного "Манчестер Юнайтед". Українець був визнаний кращим гравцем матчу.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!