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22 листопада • оновлено в 10:53
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Машина! Форвард збірної України забив черговий гол у Бельгії: відеофакт

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Нападник "Гента" Роман Яремчук забив черговий гол у чемпіонаті Бельгії, відзначившись у виїзному матчі проти "Антверпена".

Український футболіст відкрив рахунок у поєдинку в середині першого тайму в результаті стрімкої контратаки його команди. Джонатан Девід віддав хорошу передачу на хід Роману, який побачив, що голкіпер господарів покинув ворота, і зряче перекинув його, відправивши м'яч у сітку.

Роман Яремчук

Роман Яремчук

Еспресо.TV

Цей гол став уже восьмим для Яремчука у нинішньому клубному сезоні. Він ділить третє місце у списку бомбардирів з іще двома футболістами і продовжує погоню за ексфорвардом київського "Динамо" Дьємерсі Мбокані, на рахунку якого 13 забитих м'ячів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у сезоні 19/20 Роман Яремчук грає результативніше, ніж більшість топфорвардів Європи.

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Тема
чемпіонат Бельгії
Особи
Роман Яремчук Дьємерсі Мбокані
Місце
Бельгія Антверпен
Теги
ФК Антверпен Гент
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