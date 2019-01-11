Японський футболіст встановив історичний рекорд

Японський форвард Кадзуйосі Міура, підписавши новий річний контракт із клубом "Йокогама", який виступає у другій за силою Джей-лізі, встановив неймовірний рекорд футбольного довголіття.

51-річний нападаючий став найстаршим гравцем в історії футболу. У лютому 2019 року Кадзуйосі виповниться 52 роки і наступний сезон стане 33-м у його кар'єрі, повідомляє Fifa.com.

Рекордсмен Кадзуйосі Міура

За довге спортивне життя Міура встиг пограти за багато команд. У 15 років він поїхав у Бразилію, де після закінчення футбольної академії виступав за місцеві клуби "Сантос", "Палмейрас" та інші. Крім цього грав за італійський "Дженоа", загребське "Динамо" і австралійський "Сідней". За "Йокогаму" виступає із 2005 року.

У складі збірної Японії Кадзуйосі Міура грав із 1990 по 2000 роки, відзначившись 55 голами у 89 поєдинках.

Новини Роналду встановив приголомшливий рекорд в Італії

Як повідомляв OBOZREVATEL, форвард клубу "Манчестер Сіті" аргентинець Серхіо Агуеро встановив неймовірний рекорд англійської Прем'єр-ліги в матчі 21-го туру чемпіонату, в якому його команда перемогла "Ліверпуль" - 2:1.

30-річний футболіст відкрив рахунок на 40-й хвилині матчу і завдяки цьому голу став першим гравцем в історії турніру, який забив у семи домашніх матчах поспіль проти одного суперника.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал