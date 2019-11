"Якого біса?" Тренер "Ювентуса" дивно відреагував на супергол команди

Наставник "Ювентуса" Мауріціо Саррі заявив, що Пауло Дибалі не слід було бити по воротах в епізоді із переможним голом його команди у матчі Ліги Чемпіонів проти "Атлетіко".

"Дибала прийняв самостійне рішення пробити по воротах у моменті з голом. Перше, про що думає тренер у цій ситуації – "Якого біса ти б'єш звідти?" Саме тому йому залишається лише поаплодувати", – сказав Саррі на післяматчевій пресконференції пише Goal.com.

У самому кінці першого тайму італійський клуб отримав право на штрафний з гострого кута, який несподівано для всіх закінчився прямим ударом по воротах у виконанні Пауло Дибали. Забитий гол став єдиним у поєдинку і дозволив "Ювентусу" гарантувати собі перше місце у групі.

