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29 листопада • оновлено в 12:18
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"Якого біса?" Тренер "Ювентуса" дивно відреагував на супергол команди

8.9т
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Наставник "Ювентуса" Мауріціо Саррі заявив, що Пауло Дибалі не слід було бити по воротах в епізоді із переможним голом його команди у матчі Ліги Чемпіонів проти "Атлетіко".

"Дибала прийняв самостійне рішення пробити по воротах у моменті з голом. Перше, про що думає тренер у цій ситуації – "Якого біса ти б'єш звідти?" Саме тому йому залишається лише поаплодувати", – сказав Саррі на післяматчевій пресконференції пише Goal.com.

Мауріціо Саррі (зліва) і Пауло Дибала

Мауріціо Саррі (зліва) і Пауло Дибала

CalcioMercato.com

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У самому кінці першого тайму італійський клуб отримав право на штрафний з гострого кута, який несподівано для всіх закінчився прямим ударом по воротах у виконанні Пауло Дибали. Забитий гол став єдиним у поєдинку і дозволив "Ювентусу" гарантувати собі перше місце у групі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "ПСЖ" неймовірним чином відігрався у матчі Ліги Чемпіонів з "Реалом".

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Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Пауло Дибала
Місце
Італія Турин
Теги
ФК Ювентус Атлетіко Мадрид
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