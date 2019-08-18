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"Який жах!" Російський футболіст отримав пекельну травму (фото 18+)

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Футболіст владивостокського клубу "Луч" Дмитро Калугін отримав страшну травму в 9-му турі другого дивізіону чемпіонату Росії.

У кінцівці матчу з "Факелом" (3:0) 21-річний хавбек пішов у стик з голкіпером Данилом Єрмаковим.

"Яке пекло!" Це гравець "Луча". Перелом верхньої щелепи. Це тільки те, що вже точно... Ви що згадали?! Ось і я теж. Цьому хлопцю точно потрібна суперкваліфікована допомога. Як мінімум діагностика. Терміново. Там ніч". – написав у себе в Telegram журналіст Василь Уткін, згадавши трагічний епізод з українським воротарем Перхуном.

"Який жах!" Російський футболіст отримав пекельну травму (фото 18+)

Дмитро Калугін

Дмитро Калугін

Telegram-канал Василя Уткіна

У коментарях вболівальники не змогли стримати емоцій, назвавши таку травму справжнім жахом.

"Який жах!" Російський футболіст отримав пекельну травму (фото 18+)
"Який жах!" Російський футболіст отримав пекельну травму (фото 18+)
"Який жах!" Російський футболіст отримав пекельну травму (фото 18+)
"Який жах!" Російський футболіст отримав пекельну травму (фото 18+)
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