"Які молодці!" У Росії захопилися киянами перед фіналом ЛЧ

Багато іноземних фанати відчули проблеми з житлом в Києві, коли готелі під різними приводами скасували бронь за старою ціною і призначали нову, більш високу. На допомогу англійцям і іспанцям прийшли два киянина, які створили в Facebook групу Kyiv FREE couch for football fans 26/05/18, де місцеві жителі пропонували безкоштовне житло.

"Ми хотіли дати можливість уболівальникам не просто залишитися на ніч після фіналу, а й затриматися в Києві довше. Адже спочатку багато планували прилетіти в суботу і полетіти першим же рейсом на наступний день: вони б не побачили нічого, крім футболу, а завдяки нам багато залишаться в місті на 3-4 дні", - цитує Віктора sports.ru.

Така ідея українців викликала захват у російських уболівальників.

OBOZREVATEL веде онлайн -трансляції матчу Реал - Ліверпуль.

Нагадаємо, що мадридський "Реал" і "Ліверпуль" в суботу, 26 травня, на полі НСК "Олімпійський" в Києві визначать переможця цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів . Початок о 21:45.