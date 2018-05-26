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"Які молодці!" У Росії захопилися киянами перед фіналом ЛЧ

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Багато іноземних фанати відчули проблеми з житлом в Києві, коли готелі під різними приводами скасували бронь за старою ціною і призначали нову, більш високу. На допомогу англійцям і іспанцям прийшли два киянина, які створили в Facebook групу Kyiv FREE couch for football fans 26/05/18, де місцеві жителі пропонували безкоштовне житло.

"Ми хотіли дати можливість уболівальникам не просто залишитися на ніч після фіналу, а й затриматися в Києві довше. Адже спочатку багато планували прилетіти в суботу і полетіти першим же рейсом на наступний день: вони б не побачили нічого, крім футболу, а завдяки нам багато залишаться в місті на 3-4 дні", - цитує Віктора sports.ru.

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OBOZREVATEL веде онлайн -трансляції матчу Реал - Ліверпуль.

Нагадаємо, що мадридський "Реал" і "Ліверпуль" в суботу, 26 травня, на полі НСК "Олімпійський" в Києві визначать переможця цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів . Початок о 21:45.

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Тема
фінал Ліги чемпіонів
Місце
УкраїнаКиїв
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Д Алексей
Д Алексей
аленина в шоке, как можно, что то отдать бесплатно другим, а не )(хуйлу.
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