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6 грудня • оновлено в 00:09
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Як збірнiй України з футболу вийти на ЧС-2022: названі всі варіанти

Як збірнiй України з футболу вийти на ЧС-2022: названі всі варіанти
Описано всі варіанти для команди Шевченка
1.9т Читати матеріал російською

Після того, як Європейський футбольний союз (УЄФА) вніс зміни в відбірковий раунд чемпіонат світу-2022, у збірнiй України з'явилося три шляхи пробитися до фінальної частини мундіалю.

Збірна України з футболу

Збірна України з футболу

Перший і найпростіший – посісти перше місце у відбірковій групі. Другий – посісти друге місце у відбірковій групі і вдало зіграти в стиках.

Але навіть на випадку повного провалу у відборі у Шевченка залишиться запасний план: обіграти суперників по Лізі націй, виграти групу і все ж опинитися в стиках.

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Збірна України з футболу дізналася суперників на Євро-2020

Нагадаємо, збірна України з футболу виграла групу Ліги націй і вийшла в елітний дивізіон турніру. Команда Андрія Шевченка випередила Чехію і Словаччину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наша команда потрапила в третій кошик Ліги націй сезону 2020/2021 і під час жеребкування отримає по одному супернику з першої, другої і четвертої корзини.

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Читайте всі новини по темі "Кубок України з футболу" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Теми
Кубок України з футболу ЧС-2022
Особа
Андрій Шевченко
Тег
Збірна України з футболу
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