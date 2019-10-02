"Як ви боретеся": легіонер "Динамо" захопився українцями

Уругвайський легіонер "Динамо" Карлос де Пена розповів, що ще до переходу в київський клуб багато знав про події на Майдані.

Карлос де Пена (праворуч) ФК "Динамо"

"Ще до приїзду в Україну я дивився документальний фільм про події на Майдані, які відбулися в 2013 році. Я щиро захоплююся українцями – як ви боретеся за свої права, за краще життя. Мені імпонує ваша відкритість, порядність і доброта", - сказав де Пена в інтерв'ю журналісту Валерію Пригорницькому (журнал "Футбол").

Також футболіст розповів, що вивчає традиції та мову українців, щоб краще розуміти країну, в якій зараз живе.

"Я вважаю, людина, приїжджаючи в чужу країну, повинна поважати звичаї і традиції цієї країни. Без знання мови це неможливо. Я тричі на тиждень займаюся з репетитором, вивчаю мову. Дружина так і зовсім вчить мову мало не кожен день", - зазначив гравець "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Карлос де Пена поділився емоціями від поїздки на Чорнобильську АЕС і "зону відчуження".

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