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6 квітня • оновлено в 23:43
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Як в СРСР: європейському футболу напророкували грандіозну революцію через коронавірус

1.8т
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Відомий український журналіст Микола Несенюк припустив, що європейський футбол через пандемію коронавірусу буде змушений перейти на радянську систему проведення сезону – "весна-осінь".

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На думку оглядача видання Gazeta.ua, бажання Європейського футбольного союзу (УЄФА) завершити нинішній сезон до кінця червня виглядає нереальним.

Як в СРСР: європейському футболу напророкували грандіозну революцію

uefa.com

"Є два варіанти. Перший – новий футбольний сезон, який стартує в січні 2021-го, стає перехідним. Національні та європейські клубні турніри проводяться за скороченою програмою, щоб завершити їх у травні до старту перенесеного на 2021-й рік чемпіонату Європи. Другий – у січні стартують повноцінні національні чемпіонати і єврокубки, які зупиняються на період проведення Євро-2021 і завершуються в листопаді-грудні. Так, європейський футбол переходить зі схеми "осінь-весна" на схему, за якою вже грають у декількох европейських країнах", – написав Несенюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) ухвалила рішення про безстрокове продовження нинішнього сезону.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Микола Несенюк
Теги
ФІФА УЄФА
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