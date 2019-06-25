Як Реєс: ще один футболіст "Севільї" влаштував смертельну ДТП — момент потрапив на відео

Нападник резервної команди іспанської "Севільї" Хоао Малек влаштував страшну ДТП, в результаті якої загинуло двоє людей.

Про це повідомляє Mundo Deportivo. За інформацією джерела, 20-річний мексиканець перевищив швидкість і врізався у машину, що стояла попереду. У цьому автомобілі перебувала заручена пара. Молодята незабаром мали справити весілля.

Video del momento del accidente que ocasionó el futbolista Joao Malek pic.twitter.com/BzXTfjb1x3 — Pedro (@ Pedro52338147) 24 червня 2019 р.

Момент смертельної аварії потрапив у об'єктиви камер відеоспостереження. На кадрах видно момент зіткнення, після якого обидва авто влетіли у дерево. Повідомляється, що Малек, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп'яніння, тому і не зміг впоратися із керуванням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку літа у результаті ДТП загинув знаменитий футболіст збірної Іспанії та "Севільї" Хосе Антоніо Реєс, який розігнав своє авто до 200 км/год.

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