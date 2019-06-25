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Як Реєс: ще один футболіст "Севільї" влаштував смертельну ДТП — момент потрапив на відео

1.6тЧитати матеріал російською

Нападник резервної команди іспанської "Севільї" Хоао Малек влаштував страшну ДТП, в результаті якої загинуло двоє людей.

Про це повідомляє Mundo Deportivo. За інформацією джерела, 20-річний мексиканець перевищив швидкість і врізався у машину, що стояла попереду. У цьому автомобілі перебувала заручена пара. Молодята незабаром мали справити весілля.

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Момент смертельної аварії потрапив у об'єктиви камер відеоспостереження. На кадрах видно момент зіткнення, після якого обидва авто влетіли у дерево. Повідомляється, що Малек, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп'яніння, тому і не зміг впоратися із керуванням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку літа у результаті ДТП загинув знаменитий футболіст збірної Іспанії та "Севільї" Хосе Антоніо Реєс, який розігнав своє авто до 200 км/год.

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Місце
ІспаніяСевілья
Тег
Севілья
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