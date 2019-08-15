"Я радий": Лунін вперше відреагував на вихід з "Реала"

Воротар збірної України Андрій Лунін спокійно поставився до свого переходу з мадридського "Реала" у "Вальядолід" на правах арени.

Молодий голкіпер відзначив, що повністю викладався під час передсезонної підготовки "королівського клубу", однак остаточне рішення щодо його кар'єри приймав Зінедін Зідан.

Андрій Лунін ФК "Вальядолід"

"Я добре готовий фізично після передсезонної підготовки. Тренер вирішує, хто залишається, а хто ні. Я робив все, щоб показати свій рівень на тренуваннях, але для мене важливо отримувати ігрову практику, тому я радий опинитися тут. Вдячний "Вальядоліду", – цитує Луніна Marca.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Лунін проведе в оренді у "Вальядоліді" один сезон. Іспанські ЗМІ називали українського воротаря "чемпіоном по неприємностях" в мадридському "Реалі".

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