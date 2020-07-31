Я не міг отримати кращого вчителя, ніж Луческу, – Вукоєвич

Огнен Вукоєвич, який увійшов до тренерського штабу Мірчі Луческу в "Динамо", заявив, що румунський фахівець є найкращим вчителем, якого собі тільки можна уявити.

"Моя головна мрія здійснилася. Тепер я щодня братиму участь у тренуваннях і підготовці до матчів. Я працював скаутом і аналітиком, а ця робота для мене абсолютно нова. Вона допоможе заповнити прогалини в моїх тренерських знаннях. І, безумовно, я не міг отримати кращого вчителя, ніж Луческу. Це мій найбільший успіх", – цитує слова Вукоєвича видання Sportske Novosti.

Він вважає, що гарні результати допоможуть румунському фахівцеві завоювати підтримку уболівальників, які зустріли його призначення з величезним невдоволенням.

"Результат є головним показником у футболі. Якщо ми досягнемо гарних результатів, то фанати приймуть Луческу. Інтереси клубу завжди мають залишатися на першому місці, а Мірча є найкращим кандидатом на посаду тренера "Динамо" наразі. Він добре знайомий і з українським футболом загалом, і з нашим головним суперником – "Шахтарем"", – заявив Вукоєвич.

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