Футболіст "Рубіна" після матчу втратив 2 літри крові і потрапив в реанімацію

Захисник казанського "Рубіна" В'ячеслав Фомін після матчу молодіжної першості Росії з московським "Спартаком" втратив два літри крові і був терміново прооперований в кареті швидкої допомоги.

У другому таймі 17-річний футболіст вдарився животом об коліно суперника, закричав від болю і попросив заміну.

В'ячеслав Фомін кадр з трансляції

Гравець так і не зрозумів, наскільки серйозно був травмований. Після матчу він помився в душі і сіл в автобус разом з командою, яка поїхала в аеропорт. В дорозі юнак зблід і почав скаржитися на болі в боці, куди і припав удар.

"Я зупинив автобус і оформив виклик бригади. В невідкладній йому була зроблена операція - ревізія черевної порожнини, він був доставлений в Домодєдовську центральну лікарню. Стан поки стабільно важкий, оскільки він втратив два літри крові", - цитує "БІЗНЕС Online" Ільшата Хабірова, лікар молодіжки "Рубіна".

Зараз гравець в реанімації. Підключений до апарату штучної вентиляції легенів. З'ясувалося, що Фомін втратив близько 2 літрів крові через внутрішню кровотечу. Лкарі кажуть, що всі внутрішні органи цілі.

"У нього пошкоджена задня парієтальна очеревина. Виходить, у нього тупа травма живота", - пояснив Хабиров.

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