Італія продовжує боротися з коронавірусом, занурившись в національний карантин і щоденну боротьбу з інфекцією.

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Незважаючи на пандемію, навколо відновлення Серії А виникають нові розмови та розгораються нові пристрасті. Командам вже не терпиться повернутися на поле, адже боротьба за чемпіонство зупинилася на самому цікавому! Але уряд вже пригрозив посилити карантин, якщо хтось надумає хоча б тренуватися...

OBOZREVATEL поспілкувався з італійським скаутом Алексом Великих, який народився в Україні, але вже другий десяток років працює в Італії та зараз знаходиться в "вулкані" епідемії. Як італійський футбол переживає карантин, як президент "Лаціо" провокує уряд на радикальні заходи, скільки мільйонів втратять клуби та що крім самого коронавіруса заважає відновити чемпіонат відразу після карантину – про все це в нашому інтерв'ю!

Не так давно французи жартували над Італією, а тепер карантин і у Франції, а Макрон говорить про війну

- Ви живете та працюєте в Італії ще з початку з 2000-х. Подібної ситуації та викликані труднощі за цей час не бачили і близько?

- Раніше в Італії бувало різне – і пташиний, і свинячий грип, і заборона на вживання яловичини, і жарти Франческо Тотті про курку... Але все це було менш серйозно, без таких суворих заходів з забороною виходити на вулицю. Зараз же все жорстко. Ситуація дуже важка і несподівана.

Алекс Великих dynamomania.com

Коли все це починалося в Китаї та були перші розмови, ніхто й не думав, що в Італії дійде до такого. У мене було заплановане відрядження в Казахстан, і ми ще думали, чи варто його скасовувати, так як Казахстан знаходиться на кордоні з Китаєм, і можливе зараження... Але про Італію тоді і думок не було!

- До перших випадків коронавіруса в Італії самі італійці поставилися трохи поблажливо?

- Коли на півночі Італії з'явилися перші випадки, то всі вважали, що це лише локальне явище. Було сприйняття без глобального характеру, навіть жартували... Навіть ті ж французи десь сміялися з італійців ще недавно. Якщо пам'ятаєте, приблизно півтора тижні тому відомі Charlie Hebdo випустили свою карикатуру на цю тему із зображенням піци... А тепер й Італія, й Франція на карантині, а Макрон прямо говорить, що Франція знаходиться в стані війни.

- Що зараз в першу чергу дає надію людям і вселяє віру? Є якась новина або факт, який дає хоч якийсь, але позитив?

- Позитивом, напевно, можна вважати недавній виступ міністра охорони здоров'я Італії про можливе відновлення Серії А 3-го або 9 травня. Хоча клуби наполягають, щоб чемпіонат повернувся саме в уїк-енд 2-3 травня. Поки розглядаються різні варіанти, але поява навіть такої обережної заяви про дати – це вже позитивний сигнал. Це означає, що до цього часу епідемія повинна піти на спад.

- Але на даний момент, судячи по цифрам, говорити про спад навіть не доводиться...

- Зараз в Італії епідемія вийшла на пік, що, за всіма прогнозами, триватиме до кінця березня. Відповідно, коли динаміка заражених і померлих піде на зменшення, це дасть людям нову впевненість у завтрашньому дні.

Клуби вже запросили у керівництва федерації можливість "заморозити" діючі контракти, які завершуються 30 червня, і продовжити їх до 15 липня

- Повернення Серії А 3 травня – дуже оптимістичний сценарій, чи не так? Або ж цілком реальний?

- Для клубів Серії А це найоптимістичніший сценарій, який тільки може бути. Але тут ще виникає проблема з трьома великими стадіонами – в Римі, Мілані та Турині. На аренах потрібно провести повну дезінфекцію і всю необхідну обробку, щоб там знову безпечно проводити матчі.

Думаю, перші тури після відновлення почнуться без глядачів, за закритими дверима. А потім вже почнуть пускати людей, хоч і з певними обмеженнями. Але в будь-якому випадку для фанатів цей розклад – найпозитивніший момент, озвучений урядом на сьогоднішній день.

- На ваш погляд, який варіант і сценарій догравання чемпіонату найреальніший?

- У середу, 18 березня, відбулося засідання Федерації футболу Італії за участю керівництва Асоціації європейських клубів (ECA) та представників клубів. Під час цієї зустрічі було виставлено 3 дати поновлення чемпіонату: перша – 2-3 травня, друга – 9 травня, третя – 16 травня. І якщо самим урядом і федерацією всі три варіанти є прийнятними, то представниками клубів варіант з 16 числом відкидається геть. Тому залишається лише два вікна, кращим з яких є 2-3 травня.

Всі стадіони Італії закриті на замок з 9 березня

- Чи можливо, що в разі дефіциту часу (до 30 червня) будуть певні рішення щодо формату?

- Такі варіанти пророблялися. Але все ж клуби в першу чергу налаштовані зіграти сезон повністю, продовжуючи чемпіонат як тільки можна. Клуби вже запросили у керівництва федерації розглянути можливість "заморозити" діючі контракти (футболістів, тренерів, спонсорів і т.д.), які завершуються 30 червня, і продовжити їх до 15 липня.

- Тобто, клуби готові піти на самі різні поступки та нововведення, аби дограти сезон зп повноцінном календарем?

- Так, клуби не хочуть скорочення сезону та змін формату. На вищезгаданому засіданні піднімалося питання створення двох плей-офф – для визначення чемпіона тп для виявлення слабшої команди. Але всі крім одного представники клубів рішуче проголосували проти.

Також був варіант визнати результати на момент зупинки чемпіонату як підсумкові і остаточні, та вже "з офісу" визначити всіх учасників від Італії в єврокубках наступного сезону. Але це теж було відкинуто.

Доля італійського футболу тепер багато в чому залежить від рішень федерації

Ще розглядався варіант з розширенням Серії А до 22-х команд, щоб автоматом закрити питання з визначенням вилітаючих команд. Таким чином в цьому сезоні ніхто б не покинув еліту, а з Серії В зайшло б 2 команди. Варто сказати, що керівництво Серії В схиляється до того, щоб "законсервувати" дану турнірну таблицю і закінчити чемпіонат, висунувши свої 2 команди на підвищення. І такий варіант поки розглядається, він ще не відкидається.

- Багато інформації з'являється про намір клубів максимально позбавитися від податків до кінця сезону...

- Зараз клуби просять державної підтримки для італійського футболу. За попередніми розрахунками, ФК втратять 30 відсотків бюджету. Але вони просять не повернути їм гроші, рівносильні збитку, а пропонують два варіанти. Перший – букмекерські контори. В Італії заборонено пряме спонсорство конторами футбольних клубів, але тепер клуби просять направити доходи від букмекерів на їх підтримку. Другий варіант, якщо неможливо реалізувати перший – звільнення від оподаткування контрактів футболістів. Це дасть можливість клубам заощадити ту частину відрахувань, яку вони роблять з кожного контракту, в той же час зберегти всі виплати гравцям.

Зі свого боку від голови федерації надійшла пропозиція, можна сказати, напівофіційного характеру про зниження футболістами своїх контрактних умов, просто кажучи - зарплати. Зараз з цього приводу ведуться переговори з президентом профспілки футболістів Італії Даміано Томмазі. Але тут з боку профспілки відразу виникає купа питань про майбутнє чемпіонату, і футболісти хочуть визначити умови, при яких вони можуть піти на поступки.

- Як на це реагують футболісти та самм профспілка?

- Гравцям теж хочеться знати конкретику. Тим більше, вже зараз багато хто нарікає на той момент, що якщо Серія А відновиться одразу матчами, це принесе травми через тривалу відсутність тренувального процесу. Це питання зараз дуже жорстко піднімається в командах різного віку – як правильно футболістам підтримувати фізичну форму під час карантину?.

Всі розуміють – хто раніше почне фіз. підготовку і відновить тренування, той буде краще готовий до відновлення чемпіонату. А ті клуби, які суворо дотримуються вказівок влади і представників спортивної медицини, будуть знаходиться в положенні відстаючих

- Є хоча б приблизні прогнози щодо дозволу для всіх повноцінно збиратися на базах і тренуватися в звичайному режимі?

- Це, напевно, одна з найспекотніших тем зараз. Нещодавно президент "Лаціо" Клаудіо Лоліто звернувся до своєї команди, закликавши футболістів вже з понеділка, 23 березня, зайнятися фізичною роботою. І всі розуміють – хто раніше почне фіз. підготовку і відновить тренування, той буде краще готовий до відновлення чемпіонату. А ті клуби, які строго дотримуються вказівок влади і представників спортивної медицини, будуть знаходиться в положенні відстаючих... Тому проблема відновлення чемпіонату повинна вирішуватися в комплексі, щоб все було збалансовано.

Але давайте подивимося, що робиться серед клубів Серії А. 5 футболістів в "Фіорентині", 4 – в "Сампдорії", 2 – в "Ювентусі", 1 – в "Вероні" – всі ці команди, а також "Інтер" повністю знаходяться на двотижневому карантині. Як ці команди найближчим часом можуть почати підготовку до відновлення чемпіонату?

Блез Матюїді (№14) - один з двох гравців "Ювентуса", які підхопили коронавірус

- Самовільне відновлення тренувань всупереч урядовим "карантинним" вказівкам може спричинити за собою штрафи та санкції для клубів?

- Сьогодні (розмова відбулася в четвер, 19 березня. - прим. авт) прем'єр-міністр Італії виступив з жорсткою заявою щодо масових заходів та перебування громадян на вулиці. Наприклад, є хлопці, які займаються "джоггінгом" (біг підтюпцем, пробіжки) – вони в цілому порушують закон і отримують штрафи (і навіть попередження потрапити до в'язниці), однак конституційний і апеляційний суди визнають ці рішення недійсними. Адже в Італії немає закону, що забороняє саме цей вид діяльності.

Тому прем'єр-міністр окреслив, що карантинні заходи будуть продовжені, і всі повинні адекватно поставитися до заборони бігової і т.п. роботи на свіжому повітрі як до наполегливого прохання. Прохання, яка може перетворитися на закон, для дотримання якого (і врегулювання ситуації в цілому) потрібно вводити війська на вулиці.

- Серію А треба було перервати раніше, відразу після 25 туру?

- Зараз це питання переходить в розряд "філософських", хоча він безумовно ще повернеться. На сьогоднішній день у всіх думки тільки про одне – коли і як відновити чемпіонат. Але я більше ніж упевнений: коли епідемія пройде і настане момент обрання наступного голави федерації, голосування в Лізі і т.д., всі питання щодо тієї ситуації з чемпіонатом піднімуться. Багато ще будуть використовувати ті рішення в своїх інтересах.

Безумовно, буде створено спеціальну комісію, яка розгляне правомірність чи неправомірність тих чи інших рішень і т.д. Але, дай Бог, щоб ми до цього прийшли в нормальному стані. Для початку треба вийти з нинішньої ситуації, привівши життя в порядок. Хоча прем'єр-міністр Італії вже заявив, що нам доведеться поступово виходити з цієї кризи. Повернутися до колишнього життя швидко – просто не вийде.

- Чому в лютому між Лігою та органами влади (міністерством спорту і федерацією футболу) виникло непорозуміння і певний конфлікт в питанні зупинки чемпіонату?

- Є важливий юридичний момент – державні структури не мають права впливати на рішення комерційної організації, якою є Серія А. Держава може впливати тільки на Олімпійський комітет і в певній мірі на федерацію футболу. До усіма іншого, зараз в Італії існує конфлікт між президентом Олімпійського комітету Джованні Малага і главою федерації Габріеле Гравина.

Малага на початку виступив з повною підтримкою рішення міністра охорони здоров'я про припинення чемпіонату. Це інтерв'ю розійшлося в ЗМІ, що по-своєму впливало на сприйняття ситуації футболістами. У той же час рішення глав федерації футболу і Ліги, які не підтримали Олімпійський комітет і міністерство охорони здоров'я, було іншим і мотивувалося великими втратами від зупинки Серії А.

Клубам було запропоновано кілька варіантів продовження чемпіонату, але багато хто з них були відкинуті

Паралельно ж свою позицію висловлював профспілка футболістів, які через Томмазі заявляли – "грати не хочемо, але контракти повинні виконуватися". У підсумку відразу кілька різних позицій і привели до конфлікту, коли футболістів буквально вмовляли грати і закінчити тур.

На жаль, треба визнати, що на все, що відбувається в Італії впливає і політика. Спочатку це все розглядалося як бажання "лівих" поставитися до проблеми вже занадто чутливо. "Праві" ж вважали, що проблеми немає. Але коли епідемія розбушувалася і "праві" визнали проблему, то стали переконувати "лівих", що вони не відреагували досить жорстко на ситуацію. І навіть при нинішніх розкладах політики продовжують "перетягувати ковдру" на себе.

Звичайно, в цьому сезоні "Ювентус" підійшов до Ліги чемпіонів з дуже серйозними амбіціями та хотів виграти її. Але чи буде тепер команда в змозі претендувати на кубок – велике питання

- За пристрастями по Серії А в Італії вже змирилися з зупинкою Ліги чемпіонів і Ліги Європи, особливо не переживаючи за долю італійських команд в цих турнірах?

- Хоч єврокубки і приносять прибуток, але все ж в пріоритеті – Серія А. Тут варто розуміти, що коли нормально відновляться національний чемпіонати, повернуться і єврокубки. Інакше не вийде. Якщо вже буде йти чемпіонат, думаю, команди зможуть знайти можливість грати і в єврокубках. А вже якого рівня будуть матчі, як покажуть себе футболісти – це вже буде загадка.

До речі, задоволена цікава ідея проводити єврокубкові матчі у вихідні дні, а не в звичні "вівторок-середу-четвер". Це говорить про те, що відновлення єврокубків не стоїть так гостро і йде за питанням про повернення внутрішніх турнірів. Упевнений, УЄФА вже знайде дати для проведення ЛЧ і ЛЄ, а також може піти і на зміну форматів – плей-офф в одну стадію, півфінали і фінал за 3-4 дні на одному стадіоні і т.п. Звичайно, в цьому сезоні "Ювентус" підійшов до Ліги чемпіонів з дуже серйозними амбіціями та хотів виграти її. Але чи буде тепер команда в змозі претендувати на кубок – велике питання.

- Поразка коронавірусів футболістів чотирьох команд Серії А – це тільки початок епідемії для футбольного середовища, або можна говорити, що "обійшлися малою кров'ю"?

- Процес вірусного захворювання налічує від 14-ти до 27 днів. Тому сам факт захворювання виявляється в різний час, і на мій погляд, кількість футболістів з коронавірусів буде тільки збільшуватися. Наприклад, якщо 2-3 дня назад ми говорили тільки про Блеза Матуіді, то сьогодні його дружина також заявила про поразку вірусом. І ніхто не може гарантувати, що у футбольній громадськості не буде нових випадків.

Папу Гомес (на передньому плані) і Руслан Малиновський в одному з матчів за "Аталанту"

Треба дочекатися піку епідемії, який визначений орієнтовно на 28 березня, щоб точно говорити про масштаби. Хоча вже зараз можна сказати, що ситуація в Брешії і Бергамо – важка, людей ніде ховати ... Нещодавно лідер "Аталанти" Папу Гомес звернувся до людей навіть в різкій формі щодо дотримання карантину (який люди продовжують порушувати).

- Для Серії В, нижчих дивізіонів, Прімавера і дитячих турнірів сезон вже напевно закінчено? Там орієнтир на результати на момент зупинки?

- Чемпіонат U-19 розглядається дуже серйозно, і я думаю, відновиться разом з Серією А (можливо, через тиждень ще). Що стосується Серії В, то як я вже говорив, там керівництво згідно зупинити чемпіонат і визнати підсумковими поточні результати. Якщо говорити про Серії С, то з цієї лігою пару днів назад було досягнуто згоди, щоб там розглядали свою діяльність щодо рекомендацій держ. властей. Чи не федерації футболу, а саме керівництва міністерства охорони здоров'я.

Що стосується Серії D і більш нижчих ліг, то там, думаю, чемпіонат вже можна вважати закінченим. Можливо, ще відбудуться серії плей-офф за чемпіонство. Якщо говорити про дитячо-юнацьких чемпіонатах, то спочатку треба розуміти, відновлюватися вони взагалі в цьому сезоні чи ні. На жаль, поки є розуміння, що якщо ці турніри і повернутися, то не раніше кінця травня (або пізніше). І тільки для того, щоб розіграти фінальну вісімку в кожному турнірі.

Якщо говорити про середні клубах Серії А, то це збитки в районі 20 млн. Євро, плюс-мінус

- Раніше говорилося про те, що через пандемію і зупинки чемпіонату великі клуби не дополучат орієнтовно 30 відсотків бюджету. А якщо прикинути конкретно по цифрам?

- Тут треба розділяти клуби на два типу – ті, які беруть участь і не беруть участь в єврокубках. Гроші, які надходять в клубну касу з Ліги чемпіонів або Ліги Європи, складають значну частину бюджету. У Італії на момент зупинки в єврокубках було 5 клубів ( "Ювентус", "Аталанта", "Наполі", "Інтер" і "Рома"), і всі вони тепер зазнають збитків. Плюс акції "Ювентуса" і "Роми" котирувалися на біржі досить високо, але зараз вони істотно втратили в ціні. Тому збитки таких клубів розглядаються в дуже великих значеннях, які відразу важко привести.

"Ювентус"

Якщо говорити про середні клубах Серії А, то це збитки в районі 20 млн. Євро, плюс-мінус. Багато що ще стосується ситуації з футболістами і їх контрактів. Я говорив уже про те, що клуби просять федерацію і хочуть підтримки влади у фінансовому питанні і оподаткування контрактів. Також багато клубів зараз будуть позбавлятися від футболістів, знижуючи їх трансферну вартість і продаючи тільки заради зменшення зарплатної відомості. Але в цілому ФК хочуть отримати своєрідний "податковий карантин" на деякий час, щоб позбутися від оподаткування контрактів футболістів.

- Які суб'єкти постраждають в першу чергу – клуби в цілому, власники клубів зокрема або самі футболісти?

- Вважаю, що в першу чергу – клуби. Так, футболіст як людина потрапляє в форс-мажор і стикається з масою проблем. Але у клубу значиться багато контрактів, забезпечення яких він повинен гарантувати. Тобто – зробити все виплати згідно з контрактом. Але паралельно прибутковість клубів дуже страждає, і починаються фінансові проблеми.

- Як в першу чергу постраждає дитячо-юнацький футбол?

- У наступному сезоні ряд клубів, які будуть виступати в Лізі чемпіонів і Юнацької лізі УЄФА і вже зараз переглядали кандидатів на посилення, підуть на скорочення бюджету і відмовляться від великого поповнення своїх юнацьких команд. Багато планів і бажані покупки замороження, а пріоритет отримають свої вихованці. Тут в плюсі тільки ті академії, які працювали на якість і виховували дійсно хороших гравців.

А що стосується решти дитячо-юнацького футболу, то тут все просто – коли знижується змагальний фактор, знижується зростання якості гравців, нових талантів з'являється все менше. Втратити півроку-рік для дітей-юнаків в процесі формування – це страшно. Але з іншого боку, це не так небезпечно, як загроза життю. Головне, щоб всі були здорові і живі, інше можна надолужити. У світовій історії були випадки, коли футболісти поверталися з таборів-в'язниць і ставали чемпіонами, коли турніри поновлювалися після декількох років "простою" через війну і т.д.

Незважаючи на ситуацію в Італії, навіть зараз мені телефонують багато агентів, оф. представники футболістів або просто батьки юних гравців з питаннями "коли перегляди?"

- Ви – скаут, який багато знаходиться в русі і роз'їздах по роботі. Наскільки важко психологічно було "переламати" свого звичного робочого ритму і зосередиться на роботі з дому?

- Для мене в цьому плані обрушився весь світ. У звичайному режимі у мене є чіткий графік поїздок по Італії на різні турніри або за кордон. Але ось в березні довелося скасувати 4 закордонні поїздки ... Зараз моя робота полягає тільки в перегляді відеоматеріалу.

Але найголовніша проблема полягає в невідомості – зовсім незрозуміло, коли і чим це все закінчиться. Якщо говорити про дорослих чемпіонатах, то там є певні графіки і плани. Але молодіжні чемпіонати та дитячо-юнацькі турніри ... Міністерство охорони здоров'я Італії та спортивні лікарі настійно рекомендують утриматися від групових тренувань хлопців шкільного віку аж до 30 червня! Мені ж, як скаута, при таких розкладах немає ніякої можливості переглянути футболістів в академіях, і це серйозний удар.

- Клуби в дитячо-юнацькому секторі зараз виявляться як втрачені в темряві?

- Так, можна і так сказати. Думаю, тут все буде заморожено мінімум на півроку. Ніхто не знає, чи продовжиться зараз точно U-19, а що буде з "молодшими" дивізіонами – U-18 і нижче, навіть не можу припустити. Днями вийшло нове заяву прем'єр-міністра Італії, який сказав, що нинішня заборона на проведення всіх масових заходів до 3 квітня буде продовжено до травня. І наскільки я розумію, навіть звичайний навчальний процес не буде відновлено в цьому навчальному році ...

- У вас, як у скаута, є побоювання, що тепер після епідемії гравця буде набагато важче запросити грати в Італію?

- Ні. Навіть зараз мені телефонують багато агентів, оф. представники футболістів або просто батьки юних гравців з питаннями "коли, коли перегляди?". Якби ситуація мала тільки національний характер в Італії – так, це б відлякувало. Але коли ситуація глобальна, і деякі країни вже швидко наздоганяють Італію за кількістю хворих і вмираючих, це не вплинуть не вибір країни в плані зростання і продовження кар'єри.

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