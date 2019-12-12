"Все ж таки сусіди": головний тренер збірної Росії вражений Шевченком та Україною

Головний тренер збірної Росії з футболу Станіслав Черчесов вражений роботою Андрія Шевченка та успіхом його команди у відборі Євро-2020.

Наставник "триколірних" зазначив, що українська команда здійснила якісний стрибок у грі і за результатом.

Станіслав Черчесов, агент Шандор Варга та Андрій Шевченко "Чемпионат"

"Україна достроково і заслужено перемогла у серйозній групі з Португалією та Сербією, і це не може нас не тішити, – все ж таки сусіди. Відбірковий цикл ЧС-2018 був для нової української збірної, можна сказати, підготовчою фазою, а зараз гравці набули досвіду, і молоді підійшли – недарма 20-річні виграли чемпіонат світу. Андрію є з кого створювати команду!" – цитує Черчесова "Спорт-Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко оцінив шанси збірної України на Євро-2020 та розповів про кадрову ситуацію в команді.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!