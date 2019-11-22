Головна Новини
22 листопада • оновлено в 17:01
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Все кинути": Суркіс зробив сенсаційне зізнання про "Динамо"

Читати матеріал російською

Президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що після початку війни на Донбасі в нього були всі підстави припинити подальше фінансування клубу.

"Все кинути": Суркіс зробив сенсаційне зізнання про "Динамо"

"Коли до країни прийшла війна, коли економічна ситуація погіршилася – я робив і роблю все, щоб команда і клуб існували і трималися на високому рівні. У мене було багато підстав і передумов для того, щоб все кинути і залишити клуб без підтримки. Але ми з партнерами продовжуємо фінансувати "Динамо", продовжуємо вкладати гроші в його розвиток, реалізацію соціальних і благодійних проєктів. Наше завдання – це прогрес "Динамо", це кроки вперед в усіх напрямках", – сказав Суркіс, чиї слова передає офіційний сайт київського клубу.

Новини
Скандал у матчі "Шахтар" – "Динамо": Клімкін нагадав про роль Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, Суркіс назвав свавіллям рішення ФФУ оштрафувати "Динамо" і покарати проведенням одного матчу без глядачів.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Автор
Денис Карпов
Особа
Ігор Суркіс
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
6
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги