"Все кинути": Суркіс зробив сенсаційне зізнання про "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що після початку війни на Донбасі в нього були всі підстави припинити подальше фінансування клубу.

"Коли до країни прийшла війна, коли економічна ситуація погіршилася – я робив і роблю все, щоб команда і клуб існували і трималися на високому рівні. У мене було багато підстав і передумов для того, щоб все кинути і залишити клуб без підтримки. Але ми з партнерами продовжуємо фінансувати "Динамо", продовжуємо вкладати гроші в його розвиток, реалізацію соціальних і благодійних проєктів. Наше завдання – це прогрес "Динамо", це кроки вперед в усіх напрямках", – сказав Суркіс, чиї слова передає офіційний сайт київського клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Суркіс назвав свавіллям рішення ФФУ оштрафувати "Динамо" і покарати проведенням одного матчу без глядачів.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!